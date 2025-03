I robot umanoidi diventano membri della Polizia cinese (VIDEO)

News

Nicolo Figini | 6 Marzo 2025

Robot

I robot sono entrati a far parte delle Forze di Polizia in Cina. Ecco il video e tutti i dettagli su come funzionano

La Polizia cinese ha deciso di introdurre nel suo organico anche dei robot umanoidi. Ecco il video e tutti i dettagli su come funzioneranno e per cosa verranno utilizzati.

Robot nelle Forze di Polizia

L’intelligenza artificiale non smette mai di stupirci, nel bene e nel male. In passato, infatti, vi abbiamo parlato di alcuni robot umanoidi che in futuro verranno utilizzati per svolgere le mansioni quotidiane all’interno di tutte le abitazioni del mondo: mettere a posto la spesa, conversare, aprire cassetti e porte. Insomma, sarà come avere a che fare con un essere umano in carne e ossa.

In Cina hanno fatto un grosso passo in avanti introducendo un poliziotto che altro non è che una sfera di 125 chili in grado di muoversi su terra e in acqua. Un metodo tecnologicamente sviluppato per andare a caccia di criminali utilizzando anche armi non letali, come per esempio reti e gas lacrimogeni.

LEGGI ANCHE: Prime Video avvia un programma di doppiaggio AI per film e serie TV

Oggi, però, vi vogliamo avvisare che la Cina ha iniziato a introdurre anche dei robot umanoidi. Possiamo vederne un esempio nel video che vi lasciamo qui sotto. Si tratta del modello PM01 di EngineAI, il quale accompagna gli agenti umani in giro per le strade salutando e parlando con la gente.

Come riporta anche il sito HDBlog, il robot umanoide è composto da un esoscheletro in lega di alluminio e ha un’autonomia fino a due ore per carica. I movimenti sono fluidi e flessibili, e aiuteranno i poliziotti a pattugliare la città riducendo il carico di lavoro ma non possono ancora compiere atti complessi come gli umani.

Vi terremo informati su tutti gli sviluppi che vedremo nel prossimo futuro. Rimanete sintonizzati per non perderveli perché, chissà, un giorno potremo darvi la notizia dell’introduzione di questi robot anche in Italia!