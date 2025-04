Samsung Ballie: come funziona e a cosa serve il robot con Gemini AI

News

Martina Pedretti | 11 Aprile 2025

intelligenza artificiale

Scopri come funziona Samsung Ballie, il robot domestico intelligente con AI Gemini di Google in arrivo nel 2025

Samsung Ballie: il robot AI con Gemini che rivoluziona la casa smart

Samsung Ballie è il nuovo robot domestico intelligente che promette di rivoluzionare l’assistenza in casa grazie all’integrazione con Gemini AI di Google. Dopo anni di sviluppo e prototipi, Ballie è pronto a fare il suo debutto sul mercato nell’estate 2025, inizialmente negli USA e in Corea del Sud.

Come funziona? Ballie è un robot sferico su due ruote, progettato per muoversi autonomamente all’interno della casa. È dotato di una fotocamera, microfoni, altoparlanti e sensori ambientali che gli permettono di interagire con l’ambiente circostante e con gli utenti. Una delle sue caratteristiche distintive è il proiettore integrato, che consente di visualizzare contenuti multimediali su pareti, pavimenti o altre superfici, trasformando qualsiasi spazio in un’area di intrattenimento .​

Grazie alla collaborazione con Google Cloud, Ballie integra Gemini AI, un modello di intelligenza artificiale generativa che permette al robot di comprendere e rispondere a comandi vocali, interpretare immagini e dati sensoriali, e offrire assistenza personalizzata. Questa integrazione consente a Ballie di anticipare le esigenze degli utenti, fornendo suggerimenti su moda, benessere, gestione della casa e molto altro.

Ballie è progettato per essere un assistente domestico versatile. Tra le sue funzionalità principali:​

Controllo dei dispositivi smart home tramite la piattaforma Samsung SmartThings.​

Proiezione di contenuti multimediali in qualsiasi stanza.​

Monitoraggio dell’ambiente domestico e delle attività quotidiane.​

Fornitura di promemoria e suggerimenti personalizzati.​

Interazione naturale con gli utenti, grazie alla comprensione del linguaggio naturale e delle immagini .

Samsung ha annunciato che Ballie sarà disponibile nell’estate 2025 negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Al momento, non sono state comunicate date precise per il lancio in altri paesi, inclusa l’Italia. Tuttavia, l’azienda ha aperto le pre-registrazioni per gli utenti interessati.