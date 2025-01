News

Nicolo Figini | 29 Gennaio 2025

ai

Il nuovo pulsante che sta per essere introdotto in Gemini AI, l’assistente di Google, farà in modo di avere informazioni più approfondite per quanto riguarda ogni tipo di foto.

Il pulsante di Gemini AI

Anche Google non ha intenzione di rimanere indietro per quanto riguarda la sua intelligenza artificiale e per questa ragione sta per introdurre un nuovo pulsante che permetterà di avere informazioni più approfondite in merito a una foto.

Stiamo parlando di quello che, come riporta anche HDBlog, viene chiamato “Talk Live about screen“. Tale pulsante è stato pensato per rendere più semplice la condivisione di ciò che vediamo sullo schermo, senza usare troppe parole che potrebbero confondere l’assistente AI.

LEGGI ANCHE: Uno studio rivela quante ore gli italiani passano davanti ai loro dispositivi ogni giorno

Gemini AI dunque integrerà una funzione che consentirà agli utenti di fare uno screenshot del proprio smartphone. Questa immagine verrà caricata direttamente sulla chat e si potranno fare tutte le domande del caso. In tal modo la conversazione diventerà molto più fluida o per lo meno questo sarebbe l’intento.

Il pulsante apparirà in basso a sinistra dello schermo e permetterà di compiere due procedimenti. Il primo riguarda la condivisione delle schermate in tempo reale, come abbiamo appena visto. Il secondo, il invece, riguarda la possibilità di poter rivedere tutti i contenuti visivi già salvati per contestualizzare una domanda.

LEGGI ANCHE: Apple al lavoro su AirPods dotate di fotocamere per migliorare la qualità del suono

Al momento, Gemini AI sta testando la funzione con alcuni utenti selezionati e non sarà disponibile per tutti ancora per qualche tempo. Maggiori notizie in merito potrebbero arrivare nei prossimi mesi ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Nel mentre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre notizie dal mondo della tecnologia e non solo.