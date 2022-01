Samsung Galaxy S21 FE è stato annunciato: tutte le news su uscita, prezzo, caratteristiche tecniche e colori disponibili.

Samsung Galaxy S21 FE uscita

Da mesi si parlava del Samsung Galaxy S21 FE e finalmente abbiamo novità su questo smartphone. Questo prodotto infatti è stato annunciato dall’azienda durante il CES 2022, che ha svelato anche quando esce. Infatti il Galaxy S21 FE ha già una data di uscita ed è disponibile dal giorno 11 gennaio 2022.

Rimaniamo in attesa di news anche sul Galaxy S22, che potrebbe essere annunciato durante il prossimo Unpacked.

Samsung Galaxy S21 FE prezzo e colori

Samsung Galaxy S1 FE

Per quanto riguarda il prezzo, sappiamo quanto costa Samsung Galaxy S21 FE? L’azienda ha fissato come prezzo di partenza 769 euro per la versione da 128GB di memoria e 6GB di RAM. Invece l’opzione da 256GB di memoria e 8GB di RAM costa 839 euro. Al momento sono attive, sul sito ufficiale, alcune promozioni. Acquistando Galaxy S21 FE 5G e applicando al carrello il codice GALAXYFE70 , si riceveranno subito 70€ di sconto. Inoltre, se si aggiunge al carrello qualsiasi Wearable o Accessorio con il nuovo Galaxy S21 FE 5G, lo si riceverà con uno sconto del 30%.

La scatola contiene lo smartphone, il cavo dati e l’estrattore SIM, ma non include il caricabatterie.

Tra i colori disponibili troviamo grafite, bianco, lavanda e oliva.

Caratteristiche

Samsung Galaxy S1 FE

Tra le caratteristiche di Samsung Galaxy S21 FE la prima che salta all’occhio è il chip Exynos 2100, e il display da 6,4 pollici AMOLED con risoluzione di 2340×1080, 120 Hz di refresh rate e 240 Hz di touch sample rate.

Sul retro della scocca sarà poi presente un sensore ottico per le impronte digitale per sbloccare in sicurezza lo smartphone. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la camera principale è da 12 MP, assieme a un’ultra grandangolare da 12 MP, e da ultra-grandangolare da 8 MP. Invece la fotocamera interna è da 32 MP.

La batteria è da 4.500mAh e supporta la ricarica rapida a 25 W via cavo e a 15 W in versione wireless. Ovviamente il sistema operativo interno è Android 12, e troviamo anche una conveniente protezione IP68.

Come già spiegato parlando dei prezzi, sono due le versioni disponibili di Samsung Galaxy S21 FE, una più economica da 128GB di memoria e 6GB di RAM e una più costosa da 256GB di memoria e 8GB di RAM.

PC Professionale © riproduzione riservata.