Samsung Galaxy Unpacked 2023: quando sarà e diretta streaming

Martina Pedretti | 16 Gennaio 2023

Per Samsung è in arrivo l’evento Galaxy Unpacked 2023: tutte le news e dove seguire in diretta streaming la presentazione, quando e a che ora?

Evento Samsung Unpacked: data e orario

Il primo evento Samsung Galaxy Unpacked del 2023, durante il quale saranno presentati i nuovi prodotti dell’azienda, è ormai prossimo. Per l’occasione si torna anche a vivere gli eventi in presenza.

La data della presentazione è il 1 febbraio 2023 e l’orario scelto sono le 10 del mattino, ovvero le 19 in Italia. Nel corso di questo evento live streaming saranno svelati diversi prodotti. Quindi anche chi è interessato a seguirlo in diretta dall’Italia potrà farlo collegandosi in orario.

Si presume che durante la presentazione saranno mostrati i nuovi modelli della linea S23. Il precedente evento si è tenuto ad agosto 2022.

Ma ecco come vedere l’evento Samsung in diretta streaming comodamente da casa.

Evento Samsung Unpacked 2023 diretta streaming

L’evento Samsung Galaxy Unpacked 2023 è disponibile alla diretta streaming su YouTube, in un video dedicato, ma anche sui canali social ufficiali di Samsung. Infatti il 1 febbraio 2023, la live avrà inizio e Samsung inizierà a svelare i suoi nuovi prodotti per l’anno a venire.

Per vedere l’evento live quindi non basterà altro che collegarsi al canale YouTube ufficiale Samsung, o al sito ufficiale, e seguire la diretta comodamente da ovunque ci si trovi. Non sappiamo quante ore durerà la conferenza.