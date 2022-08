Samsung Galaxy Unpacked agosto 2022: quando sarà e diretta streaming

Per Samsung è in arrivo l’evento Galaxy Unpacked a agosto 2022: tutte le news e dove seguire in diretta streaming la presentazione, quando e a che ora?

Evento Samsung Unpacked: data e orario

Il secondo evento Samsung Galaxy Unpacked del 2022, durante il quale saranno presentati i nuovi prodotti dell’azienda, è ormai prossimo. La data della presentazione è il 10 agosto 2022 e l’orario scelto sono le 9 del mattino, ovvero le 15 in Italia. Nel corso di questo evento live streaming saranno svelati diversi prodotti. Quindi anche chi è interessato a seguirlo in diretta dall’Italia potrà farlo collegandosi in orario. Il precedente Samsung Unpacked di febbraio 2022 ha rivelato la nuova linea dei Galaxy S22. Questo evento sarà dedicato ai foldable, ovvero gli smartphone pieghevoli di Samsung.

Ma ecco come vedere l’evento Samsung in diretta streaming comodamente da casa.

Evento Samsung Unpacked agosto 2022 diretta streaming

Il secondo evento Samsung Galaxy Unpacked di agosto 2022 è disponibile alla diretta streaming su YouTube, in un video dedicato, ma anche sui canali social ufficiali di Samsung. Infatti il 10 agosto 2022, la live avrà inizio e Samsung inizierà a svelare i suoi nuovi prodotti per l’anno a venire.

Per vedere l’evento live quindi non basterà altro che collegarsi al canale YouTube ufficiale Samsung, o al sito ufficiale, e seguire la diretta comodamente da ovunque ci si trovi. Non sappiamo quante ore durerà la conferenza.

