News

Martina Pedretti | 20 Marzo 2023

Instagram

Selena Gomez è la prima donna ad aver raggiunto 400milioni di follower su Instagram: il post per festeggiare

Selena Gomez è la prima donna a raggiungere 400 milioni di follower su Instagram

Venerdì 17 marzo, poche settimane dopo aver detronizzato Kylie Jenner, Selena Gomez è diventata la prima donna ad avere 400 milioni di follower su Instagram. La cantante ha superato l’influencer, ferma invece a 382 milioni.

Ci sono ancora due celebrità con più follower di Selena Gomez su Instagram, i calciatori Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che hanno rispettivamente 562 follower e 442 milioni di follower. La cantante al momento ha già superato i 401 milioni di follower, e si suppone che questo numero crescerà.

Selena Gomez è stata per tempo la donna più seguita su Instagram, indossando prima che Ariana Grande e poi Kylie Jenner conquistassero il titolo. Ora però, la cantante è tornata in vetta, e ironicamente proprio durante il suo allontanamento dai social media. Infatti di recente ha dichiarato a Vanity Fair di avere solo TikTok sul suo telefono, per proteggersi da troll e commenti offensivi.

Ora è infatti il suo assistente a pubblicare contenuti su Instagram, dopo aver consultato l’artista.

Domenica 19 marzo, Selena Gomez ha pubblicato un carosello di foto su Instagram con gruppi di fan per celebrare il traguardo raggiunto. “Vorrei poter abbracciare tutti e 400 milioni voi“, ha scritto nella didascalia.