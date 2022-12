News

Martina Pedretti | 28 Dicembre 2022

Netflix rivela le liste delle serie TV più popolari del 2022, in lingua inglese e internazionali: ecco i titoli

Quali sono le serie Netflix più popolari del 2022?

Netflix ha rivelato le liste delle sue serie TV del 2022 più viste.

In queste figurano i titoli più amati e popolari dell’anno, con anche qualche sorpresa. Dal lato internazionale hanno dominato gli show sudcoreani, dall’horror fino al romance, passando per i legal drama.

Invece le serie TV in lingua inglese includono diversi titoli che sono anche già i più amati di tutti i tempi sulla piattaforma.

Partiamo dalle serie TV internazionali più viste su Netflix nel 2022.

Serie TV più popolari su Netflix nel 2022 (internazionali)

Scopriamo prima gli show TV internazionali più visti su Netflix nel 2022.

Non siamo più vivi stagione 1 Avvocata Woo stagione 1 Pálpito stagione 1 Til Money Do Us Part stagione 1 Elite stagione 5 Chi scherza col fuoco stagione 1 L’imperatrice stagione 1 Business Proposal stagione 1 Entrevías stagione 1 Benvenuti a Eden stagione 1

In questa lista troviamo diversi prodotti sudcoreani, come Non siamo più vivi, Avvocata Woo e Business Proposal.

Anche il nuovo adattamento tedesco della storia di Sissi l’imperatrice è tra le serie più popolari di Netflix del 2022. Non può poi mancare Elite, che però ha raggiunto la classifica solo con la quinta stagione e non con la più recentemente uscita.

Scopriamo poi le serie TV in lingua inglese più viste quest’anno.