1 Le 20 serie più viste su Netflix

Netflix ha rivelato la lista delle sue serie TV più viste di tutti i tempi, ma questa classifica è di recente stata aggiornata, dopo che Sex/Life è stata rinnovata per una seconda stagione. Il suo ingresso nella top 10 ha infatti cambiato le posizioni di altri show.

La piattaforma streaming ha ultimamente cambiato il modo in cui misura il numero di spettatori dei suoi contenuti. Infatti Netflix conta come visualizzazione, chi han guardato una serie o un film per almeno due minuti.

Sex/Life, ha quindi superato molte altre serie, inserendosi tra le cinque serie TV più viste di tutti i tempi su Netflix.

Ma ecco quindi quali sono queste serie più viste su Netflix, come rivela Variety.

Dal 20 al 16: serie più viste su Netflix

Lucifer 5

Nelle posizioni dalla 20 alla 16 delle serie più viste su Netflix troviamo: Lucifer 5, Space Force, Non ho mai stagione 1 e The Umbrella Academy 2 e Cobra Kai.

La prima, nei suoi primi 28 giorni sulla piattaforma, è stata vista 38 milioni di volte, mentre la seconda e la terza 40 milioni.

Per The Umbrella Academy 2 i il successo è stato sancito dalla visione di 43 milioni di persone, mentre per Cobra Kai, da 45.

Ma continuiamo questa lista.