News

Martina Pedretti | 31 Maggio 2024

intelligenza artificiale

Showrunner è la piattaforma streaming che permette ai fan di creare contenuti con l’AI

Se sei triste quando la tua serie TV finisce con il suo episodio finale? Bene, da ora la startup Fable ha sviluppato una soluzione che ti farà stare con le tue serie preferite per tutto il tempo che desideri. L’azienda infatti ha creato una piattaforma di streaming basata sull’intelligenza artificiale chiamata Showrunner che ti dà il controllo sui suoi contenuti e su molto altro.

Con Showrunner, se non vuoi che una serie finisca, puoi creare episodi aggiuntivi utilizzando la tecnologia AI del servizio streaming. In un’intervista, il creatore di Showrunner descrive la piattaforma potrebbe come un “Netflix dell’AI ”.

Gli iscritti potranno quindi guardare le serie TV generate dall’intelligenza artificiale sulla piattaforma e allo stesso tempo potranno creare i propri contenuti. Secondo alcuni rapporti, gli utenti avranno completa libertà durante la creazione di un episodio, e potranno decidere i dialoghi, le storie e i personaggi. Gli spettatori, inoltre, potranno caricare immagini di se stessi o dei propri conoscenti per creare nuovi episodi animati. La tecnologia della piattaforma è limitata solo all’animazione e, per ora, non ha la capacità di creare scene live action.

L’annuncio della piattaforma è accompagnato da 10 serie TV generate dall’intelligenza artificiale, tra cui Sim Francisco, Exit Valley e molti altri. CHi vuole può iscriversi alla lista d’attesa per il test gratuito della piattaforma e creare ulteriori episodi di queste serie. I migliori episodi saranno inclusi nel catalogo di Showrunner quando la piattaforma verrà lanciata a livello globale.

È sicuramente un grande passo avanti nello spazio dell’intelligenza artificiale, ma che suscita paura in questo mondo. Chi infatti lavora nella creatività teme che i contenuti generati dall’AI alla fine renderanno il loro lavoro inutile.

A oggi è difficile dire quale impatto avrà questa piattaforma, ma sicuramente Showrunner divertirà persone che hanno belle storie da raccontare ma non sanno nulla di animazione o non hanno abbastanza risorse per produrre un film o una serie TV.