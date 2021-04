Di recente ha debuttato su Netflix la serie Tenebre e Ossa ispirati all’universo letterario Grishaverse, raccontato da Leigh Bardugo. In poco tempo ha spopolato sui social e la piattaforma streaming ha annunciato un sito interattivo dedicato, Beyond The Fold, ovvero Oltre la Faglia. In questo spazio è possibile esplorare mappe e luoghi di Tenebre e Ossa, prendere parte ad attività online e crearsi un avatar dedicato al Grishaverse.

La mappa del Grishaverse

Volete esplorare il Crow Club? Scoprire che Grisha sareste, e quale elemento controllereste? Attraverso quiz e spazi interattivi è possibile creare un personaggio ispirato a noi stessi che si possa inserire nel Grishaverse. Tra contenuti inediti e segreti tutti da scoprire, il sito di Tenebre e Ossa è sicuramente un luogo che i fan della serie ameranno.

Grazie alla mappa interattiva del sito, si possono esplorare i luoghi della serie, come Ravka e Ketterdam, ma anche conoscere in modo più approfondito la misteriosa Faglia. O ancora scoprire i segreti della fredda Fjerda, esplorare il fronte e aggirarsi per Os Alta. Ma ecco un breve video presentazione del sito, con il contributo del cast di Tenebre e Ossa:

I quiz di Tenebre e Ossa

Con un divertente quiz sul sito di Tenebre e Ossa è possibile poi scoprire a quale personaggio del gruppo dei corvi di Tenebre e Ossa si assomiglia di più. Scegliendo una delle carte dal mazzo infatti si potrà scoprire se si è Kaz, Inej o Jesper

Inoltre è possibile divertirsi con un quiz per scoprire quale sarebbe il proprio rango nell’esercito di Ravka.

Creare un avatar

Un’ultima attività online su Beyond the Fold è quella che permette di realizzare un personale avatar per inserirsi nel Grishaverse. Gli utenti possono scegliere se diventare un Corporalki, un Etherealki o un Materialki. In Tenebre e Ossa si definisce Grisha una persona in grado di alterare la natura, manipolare a suo piacimento la materia.

Per accedere a Beyond the Fold, il sito di Tenebre e Ossa, è necessario recarsi al seguente link. Successivamente basterà cliccare su ENTER, e scegliere la zona del sito alla quale si vuole accedere.

