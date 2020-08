Download del giorno: MuWire, il P2P anonimo dagli autori di LimeWire

Noto un tempo come il network di file sharing più popolare al mondo, LimeWire è ora un lontano ricordo dopo la chiusura del progetto ordinata dalla giustizia americana dieci anni fa. Il mercato del P2P è ovviamente più vivo che mai, e chi già aveva lavorato a LimeWire ha ora lanciato un nuovo progetto chiamato MuWire.

All’inizio MuWire doveva essere un semplice clone e successore di LimeWire, ma in seguito il software si è evoluto acquisendo una nuova identità tutta votata alla protezione degli utenti. MuWire è infatti un tool di file sharing anonimo, una rete che usa la tecnologia del protocollo I2P per proteggere crittograficamente l’identità dei suoi utilizzatori.

Come ogni buon programma di P2P, MuWire permette di cercare i file da scaricare/condividere tramite keyword o hash, di aggiungere commenti ai file, supporta i feed, le chat e altre funzionalità avanzate. Il programma è basato sul linguaggio Java, quindi gira su tutte le piattaforma supportate da tale tecnologia.

L’uso del protocollo I2P rende MuWire un’esperienza molto diversa da LimeWire o dai software di file sharing più popolari e usati al momento. La crittografia e il tunneling non permettono di raggiungere velocità particolarmente alte, e il numero di utenti connessi ogni giorno è piuttosto limitato. MuWire è un progetto amatoriale che non ha intenzione di trasformarsi in un’impresa commerciale, dice in ogni caso lo sviluppatore.

Pagina ufficiale del download di MuWire 0.7.1 per Windows, Linux e macOS

