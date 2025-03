News

Nicolo Figini | 27 Marzo 2025

YouTube

Come risolvere il problema della risoluzione troppo bassa nei video di YouTube? Se questa si ferma a 144p dovete seguire questo semplice consiglio.

La soluzione alla bassa risoluzione su YouTube

Nella giornata di ieri, Google ha parlato di un problema con la qualità dei video su YouTube. Molti utenti, infatti, hanno lamentato una risoluzione insolita e l’azienda ha pubblicato una nota: “Siamo consapevoli che alcuni di voi stanno riscontrando una qualità inferiore al solito quando provano a guardare video su dispositivi iOS”.

Tra i problemi più frequenti sono stati citati uno streaming a 144p o 360p nonostante una forte connessione Internet, il buffering quando si passa a una qualità superiore e il fatto che la qualità potrebbe essere influenzata dai dispositivi mobili iOS o Smart TV.

Google ha annunciato nelle ultime ore che la riproduzione dei video è tornata alla normalità su tutte le piattaforme colpite. Ma che cosa fare se il problema persiste? Arriva in questo caso una soluzione molto semplice, come riporta anche il sito HDBlog, ovvero quella di riavviare l’app oppure cancellare la cache del browser. Il bug in questo modo dovrebbe sparire.

Speriamo che tutto ciò non ricapiti più in futuro. Ma questo bug non è l’unico ad aver infastidito gli utenti negli ultimi giorni. Ricordiamo, infatti, anche il momento in cui se si apriva YouTube i primi video a comparire erano gli Shorts al posto della Homepage classica.

Anche questo problema, per fortuna, ha trovato una soluzione e adesso non bisognerà più preoccuparsene. Nel caso in cui dovessero comparire altri bug non esiteremo a informarvi, quindi vi consigliamo di continuare a seguirci.