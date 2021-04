Splatoon 3: uscita, news, prezzo e gameplay del gioco per Switch

Durante il Nintendo Direct del 17 febbraio, ha chiuso le danze l’annuncio del gioco Splatoon 3, il terzo capitolo della serie splattatutto. Tutte le news su uscita, gameplay e prezzo del gioco per Switch.

Splatoon 3 uscita

Nintendo ha scelto uno strano modo per annunciare Splatoon 3, dato che il trailer si è aperto mostrando il nuovo sistema per personalizzare il proprio personaggio. Solo alla fine dell’evento è apparso infatti il logo del gioco. Ma quando esce Splatoon 3? Il gioco per Switch non arriverà proprio nell’immediato, in quanto la sua uscita è fissata per il 2022. Nessuna informazione precisa quindi sulla data di uscita, ma solo sul suo anno di debutto. Prossimamente Nintendo, come promesso durante il Direct, svelerà altre informazioni in merito al rilascio.

Splatoon 3 gameplay e trama

Per il momento le informazioni circa il gameplay di Splatoon 3 sono ottenibili solo guardando il trailer d’annuncio. Il terzo capitolo sembra mantenere le caratteristiche dei due giochi precedenti, rimanendo il classico sparatutto a squadre che i giocatori hanno imparato a conoscere. Le armi saranno sempre a base di inchiostro, e serviranno a conquistarsi la vittoria, in un gioco dove la competitività la fa da padrona.

I giocatori potranno scoprire Splattonia, un assolato deserto abitato da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie. Splatville, la città del caos, è il cuore pulsante di queste polverose distese. Persino in questa regione desolata, le mischie mollusche regnano sovrane e le battaglie si svolgono nei nuovi livelli che punteggiano l’arido paesaggio. Grazie a mosse nuove, e a una nuova arma a forma di arco, i combattenti possono schivare gli attacchi e imbrattare superfici più grandi.

Di seguito ecco il trailer d’annuncio di Splatoon 3. Nel video viene mostrata la schermata di personalizzazione del personaggio e anche alcuni momenti di gioco.

Splatoon 3 prezzo

Questo contenuto per il momento non è ancora disponibile per l’acquisto nel Nintendo eShop. Pertanto è ancora troppo presto per stabilire quanto costa Splatoon 3. Il prezzo di questo sparatutto sarà rivelato solo in prossimità della data di uscita, quando Nintendo avvierà i pre-order.

