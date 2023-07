Spotify aumenta il prezzo degli abbonamenti Premium anche in Italia

News

Martina Pedretti | 25 Luglio 2023

Spotify

Spotify ha annunciato l’aumento del prezzo degli abbonamenti Premium anche in Italia: cosa cambia per Individual, Duo, Family e Student

Anche in Italia si alzano i prezzi di Spotify Premium

Spotify ha recentemente annunciato un aumento dei costi per i suoi abbonamenti Premium in Italia, una decisione che coinvolgerà anche altri paesi europei, gli USA e il Regno Unito. La società di streaming svedese ha dichiarato sul suo sito che l’innalzamento dei prezzi è necessario per poter continuare a innovare e fornire un valore migliore ai propri ascoltatori, all’industria musicale e ai creatori sulla piattaforma.

I piani abbonamento che subiranno un aumento includono l’Individual, Duo, Family e Student. L’abbonamento Individual, che è il più diffuso, passerà da 9,99 euro a 10,99 euro al mese. Il piano Duo, che permette l’utilizzo della piattaforma da due account diversi, aumenterà da 12,99 euro a 14,99 euro al mese. Il piano Family, che consente l’accesso a sei persone, vedrà un rialzo da 15,99 euro a 17,99 euro al mese. Infine, il piano per gli studenti avrà un aumento da 4,99 euro a 5,99 euro al mese.

Quando si inizierà ad addebitare il nuovo prezzo agli abbonati Premium? Gli abbonati al piano Spotify Premium riceveranno una notifica tramite e-mail. In questa sarà incluso anche un periodo di prova di un mese prima che il nuovo prezzo diventi effettivo.

Spotify conta attualmente circa 200 milioni di abbonati Premium in tutto il mondo, rendendolo il servizio di audio streaming più popolare e ampiamente utilizzato. Con questo aumento dei prezzi, si allineerà alle altre piattaforme di streaming musicale come Apple Music e YouTube, che hanno già implementato aumenti tariffari simili.

Nonostante la notizia dell’aumento dei costi, Spotify continua a essere una scelta preferita per gli amanti della musica. Il motivo è da rintracciare nella sua vasta libreria di brani e podcast. L’azienda spera che i proventi generati dal cambiamento dei prezzi possano essere investiti nell’innovazione della piattaforma. L’obiettivo è anche quello di supportare al meglio gli artisti e i creatori di contenuti musicali.

Sebbene l’aumento dei prezzi possa non essere accolto con entusiasmo da alcuni utenti, Spotify si impegna a fornire un servizio di alta qualità e a migliorare l’esperienza degli ascoltatori. Con la continua crescita del mercato dello streaming musicale, l’azienda mira a mantenere la sua posizione di leadership e a offrire sempre nuove opportunità per scoprire e godere della musica.