Martina Pedretti | 18 Luglio 2023

YouTube sta testando una nuova gesture per guardare video a velocità 2x in automatico: sarà esclusiva per gli utenti Premium

Google cerca sempre modi per migliorare l’esperienza degli utenti su YouTube e incoraggiarli a sottoscrivere un abbonamento Premium. Di recente, l’azienda ha avviato una fase di test per una nuova funzione che consente di aumentare la velocità di riproduzione di un video tramite una nuova gesture, senza dover accedere alle impostazioni.

La nuova funzione di aumento della velocità di riproduzione sarà particolarmente apprezzata dagli utenti che utilizzano YouTube per guardare podcast e contenuti simili. Sarà possibile impostare automaticamente la velocità di riproduzione al valore 2x tramite un semplice gesto, sia su smartphone che su web.

Attualmente, per modificare la velocità di riproduzione di un video, è necessario cliccare sull’icona delle impostazioni e selezionare manualmente la velocità desiderata, per rallentarla o aumentarla. Con la nuova funzione, sarà sufficiente tenere premuto il video su qualsiasi punto dello schermo se si utilizza YouTube su smartphone, o tenere premuto il tasto spazio se si utilizza la versione web. Così facendo si attiverà la riproduzione 2x.

Togliendo il dito dallo schermo, la riproduzione del video continuerà normalmente, mentre lasciando il tasto spazio su PC il video si metterà in pausa. Al momento, questa funzione è esclusiva per gli abbonati a YouTube Premium, che avranno la possibilità di testarla. È possibile registrarsi per partecipare alla fase di test tramite l’apposito indirizzo fino al 13 agosto.

Con queste nuove funzionalità, YouTube mira a offrire agli utenti un’esperienza di visione ancora più personalizzata e comoda, consentendo loro di regolare la velocità di riproduzione in modo rapido e intuitivo. Sarà interessante vedere come gli utenti risponderanno a queste nuove opzioni e se saranno motivo di iscrizione a YouTube Premium per chi ancora non ha l’abbonamento.