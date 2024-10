News

Nicolo Figini | 21 Ottobre 2024

Spotify

Che cos’è e come funziona la Spotify Daylist? Ecco come trovarla e quando esce la lista. Tutte le news per l’Italia

Siete curiosi di sapere che cos’è e come funziona la Spotify Daylist? Ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo strumento, orami arrivata anche in Italia, introdotto dall’app musicale.

Come funziona la Spotify Daylist

Milioni di persone utilizzano l’applicazione ogni giorni in qualsiasi momento della giornata. Il servizio, che può essere gratuito ma anche a pagamento sottoscrivendo un abbonamento mensile, offre musica per tutti i gusti. Ogni giorni vengono create, sulla base degli ascolti di ciascun utente, delle playlist ad hoc. Ma che come funziona la Spotify Daylist e come si fa a trovarla?

Questa viene resa disponibile in tre momenti della giornata, continuando ad aggiornarsi in base al tipo di canzoni che vengono ascoltate dall’utente. Ogni Daylist è del tutto personale e avrà sempre nomi che raggruppano dei sottogeneri musicali inerenti al caso.

LEGGI ANCHE: Come aggiungere le canzoni su Spotify da Instagram

Quando esce la lista delle canzoni della Spotify Daylist? Ebbene, si aggiorna automaticamente al mattino, al pomeriggio e alla sera. In questo modo avrete sempre a disposizione un riciclo perpetuo di brani che si adatteranno perfettamente al momento della giornata e al vostro umore.

Voi non dovrete fare altro che mettervi le cuffie e ascoltare con calma e tranquillità la vostra playlist. Ecco come funziona la Spotify Daylist all’interno dell’applicazione.

Come trovare la playlist su Spotify?

Ma come trovare la Daylist su Spotify? La risposta è molto semplice e vi guideremo passo passo, così che non possiate sbagliarvi. Prima di tutto dovete scaricare l’applicazione e accedervi creando un nome utente e scegliendo una password valida.

Dopodiché dovrete ascoltare un bel po’ di canzoni che vi piacciono, così che l’algoritmo possa elaborare i vari dati e creare la Daylist su Spotify. A questo punto, dunque, dovete cliccare sul pulsante Cerca (del vostro smartphone), scorrere fino a Create per te e troverete la Daylist in alto a sinistra.

Tutto ciò che dovrete fare, ora, sarà premere sull’icona, leggere il simpatico titolo e cominciare ad ascoltare. Voi lo sapevate già come funziona la Spotify Daylist? Fatecelo sapere con un commento e non perdetevi tante altre news sul mondo della tecnologia e non solo.