Spotify down 8 marzo: gli utenti cacciati fuori dala piattaforma musicale, finché non si è risolto il problema. Ecco cosa è successo

Spotify down, utenti cacciati dalla piattaforma: perché?

Nel corso della serata dell’8 marzo, utenti da tutto il mondo hanno segnalato uno Spotify down. Infatti la piattaforma musicale ha smesso di funzionare, sia da app che da web, cacciando gli utenti dalla pagina del login. Ma cosa è successo?

“Sei stato disconnesso”, agli utenti è apparsa questa scritta quando ieri 8 marzo hanno cercato di aprire Spotify. Sui social in poco tempo ha spopolato l’hashtag #Spotifydown, in particolare su Twitter. Qui infatti in molti si chiedevano cosa stesse succedendo spiegando che Spotify li aveva più volte buttati fuori dalla piattaforma e che non riuscivano più a rientrare. Anche Discord, la piattaforma di messaggistica istantanea, ha segnalato diversi disservizi in tutto il mondo.

Quest’ultima ha voluto chiarire quanto accaduto sui propri profili social. Infatti Discord ha comunicato di essere “a conoscenza di un problema, che causa il fallimento dei messaggi“, e ha annunciato di essere al lavoro per risolverlo. Successivamente Spotify Cares, pagina dedicata al supporto dei clienti, ha dichiarato: “Grazie per le segnalazioni. Abbiamo trasmesso le informazioni al team competente, che le sta attualmente esaminando”.

Il problema dello Spotify Down ha coinvolto tutto il mondo, e le segnalazioni sono arrivate dall’Europa e dagli USA, ma ora è finalmente stato risolto. Infatti gli utenti possono liberamente accedere a Spotify, da app o da web. Ecco la dichiarazione finale della piattaforma:

Grazie per la pazienza dimostrata durante l’analisi di questo problema. Siamo lieti di dire che ora gli utenti dovrebbero essere in grado di accedere nuovamente. Se i problemi persistono, provate a riavviare il dispositivo e assicuratevi anche di controllare questa pagina di supporto. Se siete riusciti ad accedere, ma non riuscite a vedere la vostra libreria, è possibile che abbiate effettuato l’accesso con un account diverso per errore, quindi assicuratevi di confermare i dettagli di accesso del vostro account principale prima di continuare.

Non ci è quindi dato sapere perché gli utenti sono stati disconnessi da Spotify e non erano in grado di accedere nuovamente. Tuttavia il problema è ora risolto e si può nuovamente ascoltare musica senza intoppi.

PC Professionale © riproduzione riservata.