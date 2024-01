News

Martina Pedretti | 25 Gennaio 2024

Spotify

Su Spotify è arrivato il quiz per scoprire che canzone di Sanremo sei: come giocare e condividere il risultato

Come giocare al quiz Spotify “Che canzone di Sanremo sei”

Mentre attendiamo l’inizio del Festival di Sanremo 2024 e l’aggiornamento della playlist Spotify dedicata al Festival con i nuovi 30 brani in gara di quest’anno, l’app di streaming musicale ha lanciato un divertente quiz che, basandosi sui dati di ascolto degli utenti, rivela “Che canzone di Sanremo sei“. Scopriamo come giocare!

Si tratta di un modo originale e coinvolgente per connettersi con Sanremo e scoprire quale brano rappresenta meglio il proprio gusto musicale. Spotify non è nuovo a lanciare iniziative del genere, partendo dal suo classico Wrapped fino alla più recente Playlist futuristica.

Leggi anche: I consigli su quali cantanti scegliere al FantaSanremo 2024

Come si gioca al quiz di Spotify per scoprire quale canzone di Sanremo sei? Per accedere al test, basta cliccare sul link sanremo.byspotify.com da mobile.

Infatti il quiz è disponibile solo su dispositivi mobile e solo per gli utenti Spotify. Se siete quindi da pc vi basterà scansionare il codice QR oppure cercare “Che canzone di Sanremo sei?” in app.

Dove andiamo? Da dove veniamo? Che canzone di Sanremo siamo? La risposta a una di queste domande si trova nel nostro fantastico quiz!, si legge nella homepage del quiz di Spotify.

Dall’app quindi dovrete cliccare su Pronti, via! per iniziare il quiz e scoprire il brano di Sanremo che vi rappresenta di più. Dopo aver risposto a una manciata di domande a tema, avrete la vostra risposta, e anche il vostro livello di Sanremo Love.

Dopodiché potrete condividere il vostro risultato o riprovare il quiz, se non vi aggrada l’esito.

Che canzone di Sanremo vi è uscita?