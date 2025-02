News

Nicolo Figini | 18 Febbraio 2025

Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul nuovo piano in abbonamento Spotify Music Pro. Come funziona

A quanto pare Spotify sta lavorando a un nuovo piano in abbonamento che si chiama Music Pro. Si tratta di un’offerta che utilizzerà l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza degli utenti. Andiamo a scoprire cos’è nello specifico e come funzionerà.

Cos’è Spotify Music Pro

Alcune settimane fa vi abbiamo parlato della possibile introduzione su Spotify di un nuovo abbonamento denominato Super-Premium, il quale avrebbe offerto dei vantaggi molto importanti a tutti coloro che ne avrebbero usufruito.

Oggi invece vi vogliamo rivelare la possibile futura offerta chiamata Music Pro, come riporta anche il sito Bloomberg. Si tratta di un modo per far evolvere l’ascolto delle proprie canzoni preferite grazie all’intelligenza artificiale. Chiunque vorrà usufruire di tale servizio, infatti, potrà interagire con delle funzionalità inedite.

Stando alle voci di corridoio, il piano potrebbe costare solo cinque euro in più rispetto all’abbonamento standard. Tra le caratteristiche più interessanti ci sarebbe quella di poter creare mix personalizzati, unendo trace di artisti differenti in maniera creative e il tutto grazie all’AI.

Il piano Music Pro di Spotify mira a rivoluzionare l’esperienza degli utenti così da stare al passo con i tempi e battere la concorrenza che ormai è agli stessi livelli di questa piattaforma streaming. Ma le novità non terminano qui perché per tutti i fan della musica potrebbe arrivare anche un altro incentivo alla sottoscrizione dell’abbonamento.

Pare, infatti, che Spotify stia lavorando all’integrazione di un sistema privilegiato per l’acquisto dei biglietti per concerti. Sarebbero in corso le trattative con le etichette discografiche per offrire agli abbonati Music Pro una corsia preferenziale alle prevendite e posti Vip.

Nel caso in cui tutto ciò diventasse realtà non esiteremo ad aggiornarvi il più in fretta possibile.