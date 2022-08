Spotify Tickets è la nuova piattaforma per acquistare biglietti di concerti

Spotify lancia Tickets, la sua piattaforma per acquistare i biglietti dei concerti

Spotify ha lanciato la sua nuova piattaforma dedicata alla vendita di biglietti. Grazie a Spotify Tickets gli utenti dell’app musicale avranno la possibilità di acquistare i biglietti dei concerti degli artisti che più amano.

Questo strumento è disponibile online ma è ancora in piena fase di test. Il sito di Spotify Tickets offre la possibilità di acquistare i biglietti di ancora pochi artisti. Infatti la lista dei concerti estremamente limitato: gli eventi disponibili sono di artisti come Limbeck, Annie DiRusso, Dirty Honey, Crows, TOKiMONSTA, Four Year Strong e Osees. Tuttavia l’azienda si prospetta di espandere il numero di artisti che si appoggiano a Tickets per vendere i biglietti dei propri concerti.

Per il momento Spotify Tickets ha aperto solamente negli USA e in Italia non è ancora attiva.

Da tempo inoltre su Spotify è disponibile un Live Events Feed, ovvero un calendario dei concerti imminenti degli artisti principali e di quelli che si seguono più assiduamente. Da questa sezione, è possibile accedere a siti come Ticketmaster, AXS, DICE, Eventbrite e See Tickets per acquistare i biglietti anche in Italia.

Con Spotify Tickets la piattaforma vende i biglietti agli utenti e prende una commissione sul prezzo di ciascuno di questi. Inoltre il nuovo strumento ha una policy pronta a fronteggiare il bagarinaggio, per questo i biglietti acquistati all’interno della piattaforma non possono essere ceduti o rivenduti a terzi. Non è chiaro come quindi si possa gestire la situazione in caso di impossibilità a recarsi all’evento.

