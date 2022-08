Netflix annuncia un’esperienza VR in cui si può partecipare ai giochi di Squid Game

Squid Game è la serie più vista di Netflix e racconta di persone costrette competere in sfide all’ultimo sangue per ottenere un premio. I diversi giochi ai quali i personaggi devono partecipare sono diventati di recente un videogioco VR, dove immergersi interamente per rivivere le atmosfere della serie.

Netflix ha annunciato una partnership con Immersive Gamebox per un nuovo gioco multiplayer che consentirà ai fan di competere in versioni simulate delle popolari sfide di Squid Game. I partecipanti perderanno vite o vinceranno denaro virtuale in base ai loro risultati in sfide come Un, due, tre… stella, Biglie e l’omonimo Squid Game. Il gioco sarà facilitato da una combinazione di realtà virtuale e tecnologia dei sensori di movimento.

L’esperienza virtuale basata su Squid Game di Immersive Gamebox debutterà il 21 settembre in nove località USA: New York City; Rancho Cucamonga, California; Oakbrook, Illinois; Denver, Colorado; Dallas, Texas; San Antonio, Texas; The Woodlands, Texas; Salt Lake City, Utah; e Arlington, Virginia. A queste se ne aggiungeranno poi altre nel corso dei prossimi mesi. Ci saranno anche quattro sedi anche nel Regno Unito, con ulteriori in apertura prossimamente.

La partecipazione sarà limitata ai giocatori di età pari o superiore a 16 anni, con un round di gioco di 60 minuti che costa da 21,99 euro a 39,99 euro a giocatore, a seconda della località. Non è chiaro se l’attività interattiva arriverà anche in Italia. Sul sito si legge come l’esperienza sia in arrivo anche in Germania, Irlanda e Canada.

Questo non è il primo tentativo di consentire ai fan di Squid Game di sentirsi come se stessero partecipando alla competizione della serie. Netflix infatti ha precedentemente annunciato Squid Game: The Challenge. Si tratta di un nuovo reality show che vedrà protagonisti 456 concorrenti partecipare a una serie di sfide ispirate allo show. In palio ci sarà un premio di 4,56 milioni di dollari.

Il gioco immersivo è l’ultimo esempio dei tentativi di Netflix di monetizzare le sue più grandi proprietà attraverso progetti videoludici. Il servizio di streaming infatti sta sviluppando anche nuovi giochi per dispositivi mobili basati su serie come La regina degli scacchi e La casa di carta.

