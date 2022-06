Su Netflix sono in arrivo i videogiochi de La casa di carta, La regina degli scacchi e Tenebre e ossa

Durante il Netflix Geeked 2022, la piattaforma streaming ha dedicato un’intera giornata al mondo dei videogiochi, annunciando che presto arriveranno in streaming dei titoli giocabili, ispirati proprio alle serie TV originali. Tra i titoli troviamo Tenebre e Ossa e La regina degli scacchi. Ma ecco di cosa si tratta.

Netflix ha annunciato con una serie di teaser la realizzazione di diversi videogiochi ispirati alle serie della piattaforma. I titoli interessati sono Tenebre e ossa, La regina degli scacchi e La casa di carta. Scopriamo subito i dettagli di questi giochi utilizzabili proprio internamente al servizio streaming.

La regina degli scacchi

The Queen’s Gambit: Chess permette ai fan della serie con Anya Taylor-Joy di giocare a scacchi, e di svolgere altre attività in stile puzzle.

Nel 2020 La regina degli scacchi ha dato il via a una rivoluzione scacchistica e ora ha un suo gioco in arrivo su Netflix. Prendi lezioni dal signor Shaibel, gioca contro Borgov o gareggia contro gli amici in questa lettera d’amore allo show.

Tenebre e Ossa

Il videogioco Netflix di Tenebre e Ossa

Shadow and Bone: Destinies si ispira ai romanzi di Leigh Bardugo e alla serie di Netflix, e sarà un gioco di ruolo ancora nelle sue prime fasi di sviluppo. Sarà esclusivo per dispositivi mobili e ambientato nel Grishaverse. In questo gioco si potrà dar vita al proprio un party con tutti i personaggi preferiti della saga, e ottenere nuove abilità e oggetti. Ogni scelta influenzerà l’avanzamento dell’avventura.

Non è ancora disponibile un teaser o un’immagine di gameplay, ma solo la key art del gioco.

La casa di carta

It's time to put on the Dali mask. A La Casa De Papel game is on it's way to Netflix! #GeekedWeek pic.twitter.com/hUjTnYvjAK — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2022

La casa de papel Game invece regalerà ai giocatori la chance di partecipare a una rapina in un casinò di Montecarlo. Si tratta di un titolo d’azione.

È ora di indossare la maschera di Dalì. Un gioco de La Casa De Papel sta arrivando su Netflix!

Infine anche il reality Too Hot to Handle ha un suo videogioco in arrivo su Netflix, dove viene ricreata la struttura del dating show. I giocatori vengono infatti trasportati virtualmente su un’isola dove devono resistere a ogni tipo di tentazioni.

Questi videogiochi sono attualmente in fase di sviluppo e arriveranno nel corso del 2023 su Netflix. Inoltre la piattaforma ha spiegato che, entro la fine del 2022, sono in arrivo oltre 50 titoli da giocare.

