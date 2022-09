Instagram annuncia che le Storie sotto i 60 secondi non saranno più frammentate

Instagram permette ora agli utenti di caricare storie più lunghe senza interruzioni. Ora infatti, se si pubblica una Storia di lunghezza inferiore a 60 secondi, non verrà più suddivisa in clip. L’azienda ha iniziato a testare la modifica con utenti selezionati alla fine dell’anno scorso e ora l’ha implementata a tutti gli utenti del mondo.

“Stiamo sempre lavorando per migliorare l’esperienza delle Storie“, ha detto un portavoce di Meta a TechCrunch. “Ora sarete in grado di riprodurre e creare storie ininterrottamente per un massimo di 60 secondi, e queste non saranno automaticamente tagliate in clip di 15 secondi“.

La nuova modifica è un’aggiunta gradita all’app, probabilmente sia per gli utenti che creano Storie che per gli spettatori. Su Instagram si potranno quindi pubblicare storie che non verranno interrotte e, chi non le vorrà guardare, non dovrà continuamente fare tap sullo schermo per saltarle. Stop quindi alle storie brevi e ridotte, perché è arrivato il momento di allungare la loro durata.

Instagram è orientato al mondo dei video, e ultimamente il social network ha aumentato i limiti di tempo sui suoi prodotti del genere. A giugno, la società ha permesso ai Reels di durare fino a 90 secondi, rispetto al precedente limite di 60 secondi. Instagram ha anche recentemente apportato una modifica al sistema che mostra i nuovi post video di durata inferiore a 15 minuti come Reels.

Negli ultimi mesi Adam Mosseri ha parlato delle priorità di Instagram per il 2022, dicendo che la società avrebbe raddoppiato i video. Inoltre ha anche accennato al fatto che il social continuerà a far crescere questo medium in futuro.

Insomma, Instagram continua a inseguire TikTok, anche se ha dovuto fare dei passi indietro quando si è spinto a lanciare un feed a schermo intero. Gli utenti si sono ribellati e hanno sostanzialmente costretto il social network a tornare indietro rispetto al controverso cambiamento. Tuttavia ciò non significa che Instagram smetterà di dare priorità ai video, come dimostra anche la recente modifica alle Storie. Il social è ancora piuttosto irremovibile sull’essere una piattaforma incentrata sui video.

