Nicolo Figini | 23 Gennaio 2025

Alcuni medici hanno parlato della possibilità che, a seguito del ban di TikTok, le persone possano mostrare sintomi simili a quelli che si notano nei casi di astinenza nelle dipendenze.

Le possibili conseguenze del ban di TikTok

Per il momento sembra che il ban di TikTok negli Stati Uniti sia stato rimandato dal Presidente Donald Trump di 75 giorni. In questo modo la nuova amministrazione potrà pensare a un nuovo piano di azione per cercare di capire in che modo mantenere l’applicazione sul territorio americano.

Gli esperti, inoltre, hanno affermato che la cancellazione definitiva dell’applicazione potrebbe avere serie conseguenze sulla salute della popolazione. Ormai siamo abituati a ‘scrollare’ la lista interminabile di video giorno dopo giorno e vedersi togliere tale possibilità da un giorno all’altro causerebbe sintomi simili all’astinenza vista nei casi di dipendenza. Questo lo ha raccontato la dottoressa Anna Lembke a New York Post:

“I sintomi universali dell’astinenza per qualsiasi tipo di sostanza sono ansia estrema, irritabilità, insonnia, depressione e voglie. Le persone dipendenti da TikTok, se private all’improvviso, potrebbero sviluppare tutti questi sintoni”.

Sempre la Lembke, esperta nella dipendenza da medicinali, ha aggiunto che i tiktoker potrebbero sperimentare cambi d’umore improvvisi, attacchi di panico e un severo senso di negatività. E a essere d’accordo con l’esperta si aggiunge anche la dottoressa Victoria Dunkley:

“Non avere quella costante dopamina che le persone ricevono ‘scrollando’, queste potrebbero non sapere che cosa fare di loro stesse. Potrebbero sentirsi fisicamente stanche, come se mancasse loro una stimolazione”.

Tuttavia, questa esperienza durerebbe al massimo due settimane prima che il cervello apprenda a equilibrarsi di nuovo. Imparando così a non sentire più la mancanza di TikTok.