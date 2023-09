Il browser di Google, Chrome, è il più utilizzato su scala globale e ora si prospettano delle importanti novità. È una funzione destinata a PC e notebook, ma ora disponibile solo nella versione Canary (dedicata ai test).

Questa nuova idea di Chrome prende in qualche modo spunto da Safari, che già dispone di questa possibilità. Di cosa parliamo? Del poter visualizzare un’anteprima a metà schermo, delle pagine web associate ai collegamenti. Ciò avviene semplicemente passando il puntatore del mouse su un link con pagina web. Restando lì per qualche secondo sarà possibile visualizzarne l’anteprima.

Ecco un video emerso su X, l’ex Twitter per intenderci, che mostra appunto questo importante cambiamento su Chrome. L’esempio che abbiamo condiviso spiega in maniera piuttosto semplice questo funzionamento e che è, come dicevamo, molto simile a Peek and Pop su Safari per iOS.

The first version of the feature that will allow you to preview links is now available in Chrome Canary, you just have to hover over the link and the preview is displayed:https://t.co/Dcv6g4ZZqY

