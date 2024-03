News

Martina Pedretti | 20 Marzo 2024

Vi ricordate dei poke su Facebook? Ebbene ora sono tornati: ecco come inviarli agli amici per infastidirli come anni fa

Mandare poke alle persone su Facebook era un’abitudine più che normale una decina di anni fa. Ora i poke stanno per tornare!

Se vi state chiedendo cos’è un poke o siete troppo giovani o non avete usato Facebook ai tempi d’oro. Essenzialmente si tratta di un modo irriverente di infastidire i propri amici sul social, mandando virtualmente un “colpetto”.

Si potrebbe paragonare al trillo di MSN, anche se il poke non emette suono ma arriva semplicemente sotto forma di notifica al malcapitato di turno. Si mandavano i poke a una persona, e quella la mandava a sua volta. Era il tipo interazione meno interattiva che si potesse avere, ma ai tempi era un modo divertente per scherzare o per far sapere a qualcuno che stai pensando a lui.

Dopo qualche tempo l’era del poke è svanita. La gente si era infastidita delle notifiche e nel 2011 Facebook ha relegato l’opzione dove nessuno riusciva a trovarla.

Per essere chiari, il poke non è mai stato eliminato, ma è stato essenzialmente nascosto tra le funzioni più oscure del social. Poi, nel 2017, Facebook ha provato a rendere nuovamente questa funzione realtà, aggiungendola alle pagine dei profili in alto. Tutta via a nessuno è importato, e sono così scomparsi ancora una volta, abbandonati al destino di diventare una nota a piè di una pagina virtuale.

Ora nel 2024 i poke sono tornati ancora una volta, questa volta perché Facebook ha deciso di renderli più prominenti, aggiungendoli come opzione ai risultati di ricerca delle persone che conosci all’interno dell’app .

Cercando quindi la parole poke nella barra apparirà proprio la funzione, che ci fa tornare indietro nel tempo. Qui è possibile rispondere a quelli rimasti sospesi negli anni, o mandarne di nuovi.

Questa nota di nostalgia e monumento all’impermanenza delle tendenze web, ci fa quindi commemorare il ritorno di un elemento unico nel mondo Facebook.

Correte a mandare un poke ai vostri amici!