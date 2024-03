Habbo ci manca tantissimo e non possiamo negarlo

News

Martina Pedretti | 21 Marzo 2024

habbo

Come dimenticare Habbo, la casa virtuale di chi è cresciuto negli anni 2000

Una volta, molto prima dell’intelligenza artificiale e del metaverso, ci rintanavamo in un mondo virtuale tanto affascinante da catturare l’immaginazione di milioni di giovani in tutto il globo. Questo luogo magico si chiamava Habbo. Per chiunque sia cresciuto durante gli anni 2000, Habbo rappresentava molto più di un semplice gioco online; era un mondo parallelo, un rifugio digitale dove la creatività fioriva e le amicizie virtuali diventavano reali.

Per chi non ha avuto il piacere di esplorare questo universo virtuale, Habbo era una piattaforma di socializzazione online in cui gli utenti potevano creare il proprio avatar, arredare stanze e interagire con altri utenti in tempo reale. Era un mix di chatroom, gioco di ruolo e simulatore di vita virtuale, e per molti di noi, era un luogo magico dove ci si poteva davvero perdere per ore.

Ci sono poche cose che possono eguagliare l’emozione di divertirsi su Habbo. La sensazione di creare il proprio avatar, scegliendo tra una vasta gamma di outfit e accessori, era semplicemente indimenticabile. Poi c’erano le stanze – spazi virtuali personalizzabili che potevano trasformarsi in qualsiasi cosa, dalle discoteche alla ville lussuose, dai bar ai luoghi esotici, che ci portavano in mondi lontani dalla nostra quotidianità.

La creatività dei giocatori era illimitata, e le stanze diventavano opere d’arte digitali. Al loro interno si poteva chattare con gli amici, e tutti i presenti potevano vedere le nostre parole attraverso degli iconici baloon di testo.

Ci piaceva anche prendere in giro Habbo, sul quale era vietato dire parolacce. Chiunque provasse a scriverne una la vedeva trasformarsi nella parola “bobba“. Così milioni di utenti cercavano di superare lo scoglio creando intricati incroci di lettere e caratteri speciali per scrivere comunque la tanto trasgressiva parolaccia.

Ma ciò che rendeva veramente speciale Habbo era la comunità. Conoscere nuove persone, vestirsi e acconciarsi come si voleva, chattare con gli amici, organizzare feste, scambiare oggetti. Habbo era un’esperienza sociale senza eguali. Le amicizie formate su questa piattaforma erano autentiche, nonostante il divario digitale. Le notti passate a chiacchierare con amici virtuali, a esplorare nuove stanze e a partecipare a eventi speciali erano ricche di emozioni e sorprese.

Purtroppo, come molte cose belle, l’era d’oro di Habbo è ormai un ricordo lontano. Con il passare degli anni, la popolarità della piattaforma è diminuita, superata da nuove tendenze e tecnologie. Nonostante questo esiste ancora, e ha compiuto 20 anni nel 2023.

Tuttavia, per coloro che hanno vissuto l’epoca d’oro, rimarrà sempre un posto speciale nei loro cuori. Perché Habbo non era solo un gioco online, era un mondo in cui ci si poteva sentire veramente a casa, anche se solo virtualmente. Per questo, lo ricorderemo sempre con una certa agrodolce nostalgia.