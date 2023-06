News

Martina Pedretti | 26 Giugno 2023

Google sta sviluppando un’intelligenza artificiale per generare selfie infiniti

Google ha annunciato che sta sviluppando un software di intelligenza artificiale (AI) che può generare un numero infinito di selfie in modo che un utente non debba nemmeno attivare la fotocamera per postare su Instagram.

Al Cannes Lions International Festival of Creativity, Robert Wong, vicepresidente di Google Creative Lab, afferma che la tecnologia eliminerebbe la necessità per le persone di posare e scattare foto di se stesse continuamente nella vita reale, riferisce Fortune.

Google Research e la Boston University hanno collaborato nello sviluppo di un innovativo strumento chiamato DreamBooth, sin dal 2022. Questo è stato creato come un modello di intelligenza artificiale in grado di generare immagini basandosi su input testuali, similmente ad altre tecnologie come DALL-E, Stable Diffusion o Midjourney.

Per allenare il DreamBooth, il team di ricerca ha fornito al sistema un set di dati costituito da immagini dei ricercatori stessi. Questa metodologia ha permesso al modello di creare flussi infiniti di contenuti personalizzati, per un’esperienza unica e coinvolgente.

Il vicepresidente senior per la ricerca, la tecnologia e la società di Google, James Manyika, ha affermato che la crescita dell’IA generativa è simile all’invenzione della fotocamera e avrebbe effetti simili sulla comunità creativa.

“Quando la fotografia è arrivata per la prima volta, molti temevano che segnasse la fine dell’arte. Questo perché minacciava di interrompere aree significative del lavoro, come la pittura di paesaggi e la ritrattistica”, afferma Manyika. “Tuttavia, per molti versi si è rivelato vero il contrario. Liberati dalla necessità di riprodurre accuratamente la realtà, i pittori sono andati in posti nuovi. Così si è arrivati all’ascesa dell’impressionismo, del modernismo e molto altro ancora“.

Se Google dovesse sviluppare e rilasciare un’intelligenza artificiale come questa, avrebbe un impatto enorme sul mondo dei creator sui social media. Inoltre, avrebbe anche effetto sulla percezione della realtà da parte di un follower di un influencer.

L’intelligenza artificiale è uno strumento potente e Google vuole essere parte di questa rivoluzione. Tuttavia, senza regolamentazione, non è chiaro l’effetto che il continuo sviluppo dell’IA avrà sulla società. Questo strumento così potente è attualmente essere uno degli argomenti più popolari online, ma ci sono prove che rappresenti una minaccia urgente per l’umanità.