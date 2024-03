News

Martina Pedretti | 5 Marzo 2024

maps

Su Google Maps è in arrivo un nuovo strumento grazie al quale si potrà vedere dove sono le entrate e le uscite degli edifici

Presto su Google Maps si vedranno anche le entrate degli edifici

Google Maps è diventato uno strumento prezioso per orientarsi e trovare i posti migliori dove mangiare, prendere un caffè o vedere luoghi d’interesse. Con alcuni edifici e attrazioni più grandi, spesso però può essere difficile trovare l’ingresso. È qui che entra in gioco una novità che l’azienda sta testando con alcuni utenti, ovvero un’icona che indica dove uscire ed entrare in un edificio.

Attualmente il test di Google Maps è disponibile per Google Pixel 7a, ma presto potrebbe arrivare su tutti i dispositivi. Ma come funziona la novità? Lo strumento mostra gli ingressi solo quando un luogo viene selezionato sulla mappa e quando è sufficientemente ingrandito. Le entrate sono raffigurate come cerchi rotondi bianchi con un simbolo di ingresso al loro interno.

Al momento le entrate degli edifici appaiono solo per alcuni luoghi ma non per altri. Questo perché Google sta ancora testando la funzione e ottenendo tutte le informazioni utili.

Google Maps ha aggiunto solo di recente una funzionalità simile alla navigazione con i trasporti pubblici. In alcune città, Maps ora mostra infatti esattamente dove devi entrare o uscire dalle stazioni ferroviarie o della metropolitana per raggiungere un posto. Lo strumento è particolarmente utile con stazioni articolate che si estendono in larga scala sotto terra.

Vi piace questa novità? Se il test su Google Pixel 7a dovesse verificarsi utile, presto l’azienda distribuirà la funzione su tutti i dispositivi nel mondo.