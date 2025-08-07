Su Instagram arriva la mappa degli amici: come funziona

News

Martina Pedretti | 7 Agosto 2025

Instagram

Amici in tempo reale: arriva la Mappa su Instagram

Instagram ha ufficializzato l’introduzione della Mappa degli amici, una funzione che permette agli utenti di vedere in tempo reale la posizione dei propri contatti, a patto che abbiano scelto di condividerla. Il nuovo strumento ricorda molto da vicino la Snap Map di Snapchat e punta a rafforzare la dimensione sociale e interattiva della piattaforma.

La mappa sarà accessibile tramite la sezione Note nella posta in arrivo e consentirà di visualizzare la posizione attuale degli amici che hanno attivato la condivisione. Gli utenti potranno decidere con chi condividere la propria posizione, per quanto tempo e con quali restrizioni. Sarà possibile anche escludere specifici contatti o luoghi.

Leggi anche: Su Instagram arriva il tasto Repost: come funziona

Ma non è tutto: oltre alla posizione, la mappa mostrerà anche i contenuti condivisi con tag geografici, come post, Reel, Storie e Note, rendendo più facile scoprire cosa stanno facendo i tuoi amici in determinate località. Una funzione utile, ad esempio, per coordinarsi durante eventi, festival o semplicemente per curiosare sulle attività della propria cerchia.

Instagram ha lavorato a lungo per affinare la Mappa degli amici. Dopo un primo test nel 2023, l’azienda ha migliorato la funzione per garantire maggiore controllo e sicurezza, soprattutto per i più giovani. I genitori potranno supervisionare l’uso della funzione da parte dei figli, decidendo se e come possano attivarla.

Un altro aspetto importante è che la posizione viene aggiornata ogni volta che l’app viene aperta o torna in esecuzione in background, come accade già su Snapchat. Presumibilmente, anche Instagram invierà notifiche per avvisare quando il tracciamento è attivo.

La Mappa degli amici fa parte di una serie di novità orientate alla connessione tra utenti, che includono anche la nuova scheda “Amici” nei Reels. L’obiettivo è chiaro: rendere Instagram un luogo dove scoprire contenuti non solo in base agli algoritmi, ma anche alla propria rete di relazioni.