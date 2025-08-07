Su Instagram arriva il tasto Repost: come funziona

News

Martina Pedretti | 7 Agosto 2025

È ufficiale: su Instagram arriva il pulsante Repost

Dopo anni di resistenza, Instagram introduce ufficialmente il tasto Repost, una funzione a lungo richiesta dagli utenti e già comune su molte altre piattaforme social. Ora è possibile ripubblicare post e Reels pubblici direttamente sul proprio profilo, aprendo la strada a nuove modalità di condivisione e scoperta dei contenuti.

La funzione Repost consente agli utenti di ricondividere contenuti con i propri amici e follower. Ogni repost sarà contrassegnato da un’icona viola e mostrerà il profilo di chi lo ha condiviso, garantendo così trasparenza e attribuzione. I contenuti ricondivisi appariranno anche in una scheda dedicata sul profilo, sotto il nome “Repost”, dove sarà possibile rivedere e gestire facilmente tutti i propri repost.

Instagram sottolinea che questa nuova opzione rappresenta un vantaggio anche per i creator: se un contenuto originale viene repostato da altri, potrà essere mostrato ai follower di chi lo ha condiviso, anche se questi non seguono il creator originale. Si tratta quindi di un’opportunità per ampliare la visibilità e raggiungere nuovi utenti.

Fino ad oggi, l’assenza di un pulsante Repost era motivata dalla volontà di incoraggiare la pubblicazione di contenuti originali. Tuttavia, la crescente tendenza a condividere contenuti suggeriti dagli algoritmi ha spinto Instagram a rivalutare l’approccio, cercando un equilibrio tra originalità e diffusione.

Questa mossa rientra in una più ampia strategia di Meta per aumentare l’engagement e supportare i creator, in un momento in cui la produzione di contenuti personali tende a calare. Il Repost potrebbe trasformare radicalmente il feed, rendendolo una combinazione di post suggeriti dall’IA e contenuti condivisi da amici.

Con l’introduzione del tasto Repost, Instagram si allinea finalmente agli standard delle altre piattaforme e apre la strada a un’esperienza più fluida e interattiva di condivisione.