Martina Pedretti | 20 Marzo 2023

Instagram lancia lo strumento per le Storie condivise con altri utenti: come funzionano e di cosa si tratta

Cosa sono le Storie condivise di Instagram

Forse vi siete accorti di una novità su Instagram, ovvero la funzione Storie condivise. Ma di cosa si tratta e come funziona questo nuovo strumento? Ve lo spieghiamo subito.

Se avete confidenza con i Post condivisi, sappiate che la funzione di Instagram delle Storie condivise è molto simile. Si tratta infatti di uno strumento che cambia la struttura del design delle Storie in cui si viene taggati e che si sceglie di ricondividere nelle proprie.

Per usare la funzione delle Storie condivise bisogna farsi taggare in una Storia Instagram da un amico. A questo punto si deve cliccare sulla notifica nei DM che recita: “L’utente xyz ti ha menzionato sulla sua Storia”. Nulla di nuovo finora.

Cliccando poi su “Aggiungi alla tua Storia” si aprirà la solita schermata classica con la Storia in cui siete taggati piccola rispetto alla dimensione dello schermo, con uno sfondo colorato. Arrivati qui, bisogna fare tap sullo schermo (che sia sulla foto ricondivisa o sullo sfondo), così la Storia dove siete stati taggati si allargherà a tutto schermo.

Come fare le Storie condivise su Instagram

Fatto tutto questo è possibile pubblicare la Storia sul proprio profilo. Cliccandola per riguardarla si potrà notare come in alto a sinistra appaia l’icona della Storia condivisa con il nome di chi ha creato il contenuto inizialmente.

Se non avete ancora questa funzione non temete, lo strumento è ancora in fase di rollout su tutti gli account.