Martina Pedretti | 24 Luglio 2024

Il tanto atteso Piano Deluxe di Spotify potrebbe arrivare molto presto

Spotify HiFi è stato annunciato oltre tre anni fa, tuttavia il piano deluxe di streaming audio di qualità superiore del servizio musicale deve ancora diventare realtà. Tuttavia durante la recente conference call sui guadagni di Spotify, il CEO Daniel Ek ha confermato che una versione Deluxe del livello Premium è in lavorazione.

Recenti report indicano che Spotify Deluxe permetterà agli utenti di attingere a numerosi vantaggi come l’audio lossless, la gestione avanzata della libreria, playlist basate sull’intelligenza artificiale e l’ottimizzazione della qualità del suono delle cuffie. Tutto questo in aggiunta all’abbonamento premium di Spotify.

Ek ha dichiarato che il progetto è ancora “agli inizi“, nonostante siano passati anni dall’annuncio iniziale dell’abbonamento che ai tempi si chiamava HiFi. “Il piano è di offrire una versione di Spotify molto migliore,” ha detto Ek. “Pensate a qualcosa come 5 dollari in più rispetto all’attuale livello premium, quindi probabilmente intorno ai 17 o 18 dollari al mese, ma per una versione deluxe di Spotify. Questa avrà tutti i vantaggi della versione normale, più una qualità molto più elevata su tutta la linea. Ci saranno anche alcune altre funzionalità di cui non sono ancora pronto a parlare.”

Il prezzo stimato per Spotify Deluxe prevede un costo aggiuntivo di circa 5 dollari o euro rispetto alla tariffa mensile di Premium Individual. Questo piano in Italia costa attualmente 10,99 € / mese.

La funzione dell’audio lossless di Spotify sarà molto diversa da quella inizialmente prevista dall’azienda. Pare che Spotify sia stata colta di sorpresa quando Apple e Amazon hanno iniziato a offrire audio ad alta risoluzione come parte dei loro piani di abbonamento standard. Queste aziende possono permettersi di essere più aggressive con i prezzi grazie alle loro diverse fonti di entrate. Invece Spotify ha dovuto riorganizzare i suoi piani e creare un pacchetto aggiuntivo che si spera risulti convincente per un numero significativo di utenti.

“C’è un buon sottoinsieme dei nostri 246 milioni di abbonati che desidera una versione molto migliore di Spotify,” ha detto Ek. “Si tratta di grandi amanti della musica che cercano più flessibilità nell’uso di Spotify e capacità musicali avanzate.”

Secondo Bloomberg, Spotify punta a lanciare la sua versione Deluxe entro la fine dell’anno. Dopo tanta attesa, restano solo pochi mesi prima di scoprire tutti i dettagli di questo nuovo piano.