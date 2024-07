News

Martina Pedretti | 24 Luglio 2024

TikTok

TikTok Shop approda anche in Europa: quando e dove l’e-commerce di ByteDance è in arrivo, e come funzionerà

TikTok Shop, già disponibile negli USA da settembre scorso, sta per approdare anche in Europa. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, Bloomberg ha ottenuto informazioni da fonti anonime che suggeriscono un lancio previsto per inizio ottobre nel Vecchio Continente.

TikTok Shop in Europa: dove

Nella fase iniziale, TikTok Shop verrà lanciato in Irlanda e Spagna, escludendo paesi come Italia, Germania e Francia, che erano stati considerati in precedenza. Tuttavia, è già in programma un’ulteriore espansione territoriale per il 2025, dopo il lancio di ottobre 2024.

Secondo Bloomberg: ″TikTok ha detto ai partner, tra cui commercianti e agenzie di creatori, nelle ultime settimane di prepararsi per il debutto di TikTok Shop nei due Paesi, secondo persone a conoscenza della questione. Il lancio sarà più piccolo di quanto precedentemente previsto, sebbene siano in corso i preparativi per portare il portale in altre parti d’Europa l’anno prossimo”.

La decisione di limitare l’ambito del lancio è probabilmente legata alle nuove normative europee, in particolare al Digital Markets Act. Inoltre, TikTok aveva tentato di dare una spinta più significativa all’e-commerce in Europa, aprendo una filiale dal Regno Unito nel 2022, ma è stata costretta a ridimensionare tale implementazione a causa di conflitti interni.

TikTok Shop, come suggerisce il nome, è una nuova funzionalità che permette agli utenti di fare acquisti direttamente dall’app. Gli utenti potranno quindi acquistare prodotti come cosmetici, abbigliamento e altro ancora. Questa funzione è strettamente integrata con le dinamiche della piattaforma, che regolano le interazioni tra la community e gli influencer.

Questo rappresenta una sfida per gli e-commerce asiatici come SHEIN e Temu, che hanno visto una crescita significativa in Europa. Inoltre potrebbe persino competere con giganti come Amazon, sebbene in modo diverso.