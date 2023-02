News

Martina Pedretti | 8 Febbraio 2023

Su Twitter sono iniziati ad arrivare i primi tweet da oltre 25.000 caratteri: ecco come si mostrano questi lunghi post sul social

I tweet da oltre 25.000 caratteri fanno il loro debutto su Twitter

Diversi utenti su Twitter hanno ricevuto un nuovo aggiornamento, che include i tweet con più di 25.000 caratteri. Ecco come si mostra questa lunga novità del social.

Un lungo tweet virale è stato pubblicato dalla blogger e sviluppatrice di software di Hong Kong Jane Manchun Wong, che lo ha condiviso solo per mostrare al mondo quanto potrebbero diventare lunghi i tweet: “Questo tweet ha 26927 caratteri”, ha scritto.

this tweet has 26927… https://t.co/QKadtLeiMA — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 7, 2023

Gli utenti di Twitter hanno espresso il loro malcontento per l’aggiornamento, rispondendo a Wong, specificando che nessuno ha tempo di leggere una cosa così lunga su un social nato proprio per pubblicare testi brevissimi.

Wong ha poi pubblicato un post inserendo letteralmente ogni singola emoji disponibile sui dispositivi Apple in un singolo tweet. Sul desktop, i tweet includono la voce “Mostra altro” per limitare il numero di caratteri sullo schermo.

Il mese scorso, Musk ha rivelato che aggiornerà Twitter per includere post che raggiungono i 4.000 caratteri e che occuperebbero lo stesso spazio sullo schermo della timeline degli altri tweet, ma sui quali si potrà cliccare per ulteriori informazioni.

“Aggiungeremo anche semplici funzionalità di formattazione come grassetto, sottolineato e dimensione del carattere entro questo trimestre“, ha aggiunto. “L’obiettivo è consentire alle persone di pubblicare in formato lungo in modo nativo su Twitter, piuttosto che costringerle a utilizzare un altro sito web. Twitter continuerà a raccomandare la brevità nei tweet“.

E voi userete mai così tanti caratteri per un tweet? Ma soprattutto vi mettereste a leggere un post così lungo su Twitter?