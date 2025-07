Su WhatsApp arriva la chat vocale con l’AI: come funziona

News

Martina Pedretti | 24 Luglio 2025

WhatsApp

WhatsApp introduce le chat vocali con Meta AI: una nuova funzione consente di parlare con l’AI come in una telefonata, anche mentre usi altre app.

WhatsApp introduce la chat vocale con l’AI

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità vocale alimentata da Meta AI, che consente agli utenti di interagire in tempo reale in una chat vocale, imitando una vera e propria telefonata. Dopo essere stata avvistata nelle versioni beta precedenti, questa innovazione è ora disponibile per alcuni beta tester che utilizzano la versione 2.25.21.21 di WhatsApp Beta per Android.

Come funziona la chat vocale con Meta AI

La nuova interfaccia vocale consente agli utenti di iniziare una conversazione con Meta AI semplicemente toccando l’icona a forma d’onda all’interno della schermata di chat. Gli utenti possono scegliere di attivare o meno l’avvio automatico della sessione vocale attraverso le preferenze vocali, che per impostazione predefinita sono disattivate, garantendo il pieno controllo sull’esperienza.

Ma c’è di più: aprendo Meta AI dalla scheda “Chiamate”, la chat vocale parte immediatamente, senza passaggi aggiuntivi. Questo design rende l’interazione più rapida e diretta, perfetta per chi desidera un’assistenza immediata o sta usando il dispositivo in mobilità.

Chat vocali sempre attive, anche mentre usi altre app

Una delle funzioni più interessanti è la possibilità di continuare a interagire vocalmente con Meta AI anche mentre si usano altre app. Grazie al pulsante “Comprimi”, la sessione rimane attiva in sottofondo. È utile, ad esempio, per:

Leggere un documento ad alta voce e ricevere feedback

Navigare su un sito e chiedere chiarimenti

Eseguire multitasking senza interrompere la conversazione

Proprio come in una vera chiamata, è possibile disattivare il microfono, chiudere la sessione o tornare alla modalità testuale in qualsiasi momento, offrendo massima flessibilità all’utente.

Suggerimenti, accesso ai media e privacy

L’interfaccia vocale include anche suggerimenti intelligenti per iniziare le conversazioni, ideali per chi non sa da dove cominciare. Inoltre, è possibile condividere rapidamente immagini o foto dalla galleria o dalla fotocamera, con il supporto per altri file multimediali previsto nei prossimi aggiornamenti.

Per quanto riguarda la privacy, WhatsApp si affida all’indicatore di microfono di Android, che segnala sempre quando il microfono è attivo tramite un punto verde nella barra di stato. WhatsApp e Meta non possono alterare questo comportamento, offrendo massima trasparenza all’utente.

Un nuovo modo di usare l’AI, più naturale e accessibile

Questa funzione rende l’utilizzo dell’AI più naturale, veloce e accessibile, specialmente per utenti che:

Preferiscono parlare anziché digitare

Stanno guidando o hanno le mani occupate

Hanno difficoltà motorie

L’interazione vocale consente di ottenere risposte rapide e conversazioni più umane, simili a una telefonata reale.

Quando sarà disponibile?

Attualmente la chat vocale con Meta AI è in fase di test pubblico e disponibile solo per alcuni beta tester Android. Tuttavia, WhatsApp prevede di estendere il rollout a un numero crescente di utenti nelle prossime settimane. Per provarla in anteprima, è necessario scaricare l’ultima versione beta dal Google Play Store.