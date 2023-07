News

Martina Pedretti | 11 Luglio 2023

WhatsApp

WhatsApp sta testando una funzione che suggerisce gli adesivi da mandare in chat, utilizzando le emoji come ricerca

Come funziona il suggerimento degli adesivi WhatsApp

WhatsApp rilascerà un nuovo aggiornamento che include una funzione di suggerimento degli adesivi. L’update è attualmente in fase di distribuzione ai beta tester tramite il programma Beta di Google Play.

Gli adesivi sono stati introdotti per la prima volta su WhatsApp nel 2018 come un modo divertente per comunicare con amici e familiari. Agli utenti è stata inoltre data la possibilità di importare pacchetti di adesivi creati da app di terze parti. Un requisito per questi adesivi era associarli a emoji specifici.

Come funziona il suggerimento degli adesivi su WhatsApp? Nell’ultimo aggiornamento beta, come mostra WABetaInfo, gli utenti noteranno una nuova barra degli adesivi sopra la tastiera. Qui appariranno gli adesivi associati all’emoji inserita nella barra della chat, rendendo più facile trovare e inviare l’adesivo giusto per ogni situazione.

Per verificare se questa funzione è disponibile, ti consigliamo di scaricare il pacchetto di adesivi Cuppy dal negozio di adesivi integrato e digitare un’emoji nella barra della chat. Se la funzione di suggerimento degli adesivi è abilitata per il tuo account WhatsApp, sarai in grado di utilizzare la novità e inviare rapidamente l’adesivo desiderato.

Questa funzione porta con sé vantaggi significativi, soprattutto perché il numero di adesivi installati continua a crescere. Individuare sticker specifici da una vasta raccolta può essere difficile, ma la funzione di suggerimento degli adesivi semplifica il processo, facendo risparmiare tempo prezioso agli utenti.

Sebbene la funzione di suggerimento degli adesivi sia attualmente disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione beta di WhatsApp per Android, nei prossimi giorni raggiungerà più utenti. È anche possibile che in futuro questa funzionalità arrivi anche ai beta tester che utilizzano la versione iOS di WhatsApp.