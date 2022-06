WhatsApp ha ampliato il limite massimo di membri dei gruppi a 512: la novità è attualmente in roll-out per tutti gli account

WhatsApp amplia il limite massimo dei gruppi fino a 512 membri

WhatsApp continua la sua campagna di rinnovamento e ora è arrivato il momento del rollout dei gruppi che posso ospitare fino a 512 membri. Si tratta di una novità annunciata da tempo che finalmente sta raggiungendo gli utenti, e che supera il precedente limite di 256 iscritti.

I gruppi WhatsApp permetteranno quindi di invitare fino ad un massimo di 512 membri, e quindi il doppio rispetto all’attuale dimensione di questi aggregatori di utenti. Come fare a ottenere questo aggiornamento che interessa soprattutto le community?

Per poter contare su questa nuova funzione basta aggiornare WhatsApp all’ultima versione: 2.22.12.17 su Android e 22.12.73 su iOS. Nel caso in cui l’aggiornamento non fosse abbastanza non resta che attendere che il rollout raggiunga il vostro account di WhatsApp. Infatti questa novità che prevede l’ampliamento del limite massimo dei partecipanti nelle chat di gruppo è ancora in fase di distribuzione. Per questo motivo la feature è in arrivo in modo graduale nel corso dei prossimi giorni.

Un’altra novità attesa è l’estensione della dimensione massima dei file inviabili via chat. WhatsApp ha annunciato che presto si passerà a 2GB, proprio come fa il competitor Telegram. O almeno finché non arriverà Telegram Premium, che invece permetterà di spedire file fino a 4GB, con abbonamento.

Presto comunque arriveranno tante nuove feature su WhatsApp, che è in continua fase di evoluzione.

