Telegram Premium sta per arrivare: ecco cosa sappiamo finora della versione in abbonamento dell'app di messaggistica

Telegram ha confermato che sta lavorando a una versione Premium, e perciò a pagamento dell’app. Questa offrirà delle funzionalità esclusive agli iscritti, ma non c’è da temere: gli utenti non interessati potranno continuare a usare Telegram gratuitamente. Ecco cosa sappiamo finora di questa novità.

Cosa sappiamo di Telegram Premium

Da tempo Telegram è alla ricerca di nuovi metodi per monetizzare; basti pensare che lo scorso anno aveva introdotto le pubblicità all’interno dei canali e dei gruppi. Ora però sta pensando a lanciare Telegram Premium, dove si vocifera che gli utenti on visualizzeranno più gli annunci pubblicitari, proprio perché sottoscrivono un abbonamento a pagamento.

Ma tornando a Telegram Premium, cosa sappiamo finora? Ciò che possiamo dire è scritto all’interno del codice dell’ultima beta dell’app di messaggistica, la versione 8.72. Qui si sono trovati dei riferimenti a una versione a pagamento, che includerebbe adesivi e reazioni esclusivi per gli abbonati.

I data scraper hanno quindi scoperto che questa versione a pagamento dovrebbe offrire varie possibilità di personalizzazione, consentendo anche di modificare i colori dell’interfaccia, e gli adesivi. Il leaker italiano Alessandro Paluzzi ha confermato quando trapelato finora.

Quando arriva per iOS e Android

Sembra che la versione di Telegram Premium non dovrebbe tardare ad arrivare. Non sappiamo da quando sarà disponibile, ma è certo che gli utenti non interessati potranno continuare a usare quella standard gratuita. Sicuramente poi sarà scaricabile sia su iOS che su Android.

