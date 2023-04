News

Martina Pedretti | 14 Aprile 2023

WhatsApp

WhatsApp sta lavorando per lanciare i videomessaggi in stile Telegram anche sulla sua app: ecco di cosa si tratta e come funzionerà

Grazie all’aggiornamento di WhatsApp beta per iOS 23.6.0.73 disponibile sull’app TestFlight, WABetaInfo ha scoperto una nuova funzionalità in fase di sviluppo. In particolare, sebbene WhatsApp offra già la possibilità di inviare note vocali, sembra che l’azienda stia ora lavorando per aggiungere videomessaggi in un futuro aggiornamento dell’app.

Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti potranno registrare e inviare brevi video, registrati sul momento, fino a 60 secondi ai propri contatti premendo il pulsante della fotocamera. Si tratta di un nuovo modo di comunicare con i propri contatti su WhatsApp. Sicuramente però non è una novità per chi usa anche Telegram, che da tempo fornisce questo strumento ai suoi utenti.

Ma come funziona la novità? I videomessaggi su WhatsApp funzioneranno in modo simile alle note vocali, con la differenza che invece che acquisire e condividere solo la voce, si potrà anche registrare un video sul momento. La mini clip apparirà in un formato a cerchio, proprio come accade su Telegram.

Sicuramente i videomessaggi su WhatsApp possono aiutare a trasmettere emozioni ed espressioni meglio di quanto faccia un messaggio vocale o un messaggio di testo. Inoltre ci possono essere momenti in cui l’invio di un messaggio video è più appropriato di una nota vocale. Ad esempio, quando si tenta di mostrare a qualcuno come utilizzare un nuovo prodotto o di far vedere qualcosa che sta accadendo. In questi casi, i videomessaggi possono fornire una modalità di comunicazione più completa ed efficace.

Come sempre accade su WhatsApp, i videomessaggi saranno crittografati end-to-end: ciò significa che nessuno, nemmeno Meta e qualsiasi provider potrà vedere i video condivisi. Inoltre, non sarà possibile salvare o inoltrare messaggi video ad altre conversazioni per una maggiore privacy, ma gli screenshot sono comunque consentiti.

La possibilità di inviare messaggi video è in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento dell’app. Come sempre, vi aggiorneremo quando la funzionalità sarà rilasciata.