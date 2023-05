News

Martina Pedretti | 25 Maggio 2023

WhatsApp pensa agli username

Negli ultimi mesi sono arrivate molte nuove funzionalità di WhatsApp, ma ora è trapelato che l’app stia lavorando per introdurre gli username.

Nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android 2.23.11.15 dal Google Play Store, WABetaInfo ha scoperto che è in lavorazione una funzione che permetterà agli utenti di inserire un personale username. Questa novità consentirà agli utenti di scegliere nomi utente univoci per i propri account. Inoltre si potrà chattare su WhatsApp senza condividere il proprio numero, proprio come succede su Telegram.

WhatsApp sta quindi lavorando per introdurre una funzione username, accessibile delle impostazioni dell’app. La sezione dedicata a questo strumento sarà disponibile all’interno di Impostazioni > Profilo di WhatsApp.

Nella sezione, sotto al nome che appare in chat si potrà inserire uno username univoco. Per farlo basterà cliccare sull’icona a matita per scrivere il nome utente e controllare che sia ancora libero e non già usato da altri. Per ora non sappiamo se sarà possibile modificare il nome scelto o se questo sarà definitivo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.11.15: what's new?



WhatsApp is working on a feature to set up a WhatsApp username, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/2yMpvlvkdo pic.twitter.com/s60sQdy9jP — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2023

Con la possibilità di scegliere un nome utente, gli utenti di WhatsApp avranno l’opportunità di aggiungere un ulteriore livello di privacy ai propri account. Consentendo agli utenti di scegliere i propri nomi utente, WhatsApp potrebbe infatti offrire agli utenti la possibilità di raggiungere altre persone inserendo l’username all’interno del app, senza conoscere il numero di telefono.

Poiché questa funzione è ancora in fase di sviluppo, è troppo presto per capire come funzionano precisamente gli username su WhatsApp. Al momento, possiamo solo confermare che le chat avviate tramite nomi utente saranno sicuramente protette dalla crittografia end-to-end.

La possibilità di impostare un nome utente WhatsApp è in fase di sviluppo e verrà rilasciata ai beta tester in un futuro aggiornamento dell’app. Per il momento non ci sono informazioni per la versione iOS.