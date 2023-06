News

Martina Pedretti | 19 Giugno 2023

WhatsApp

WhatsApp sta lavorando per introdurre il supporto al multi-account: si potranno presto usare più account sull’app

WhatsApp verso il supporto multi-account

WhatsApp è tra le piattaforme di messaggistica più popolari al mondo. Dato che viene utilizzato sia per conversazioni personali che professionali, gli utenti potrebbero aver bisogno di più account per mantenere separate le due cose. Infatti WhatsApp sta lavorando per lanciare la funzione multi-account dalla stessa app.

WABetaInfo ha individuato la funzionalità multi-account nell’ultima versione beta di WhatsApp Business per Android 2.23.13.5. Una volta implementato, questo cambiamento permetterà di accedere a più account WhatsApp dallo stesso telefono senza creare una copia dell’app.

La novità

Come mostra lo screenshot sopra, presumibilmente si potrà passare da un account all’altro dal menu delle impostazioni di WhatsApp.

Se si utilizza la funzionalità dual-SIM sul telefono e si usa WhatsApp con entrambi i numeri, il supporto multi-account renderà la vita molto più facile. Si potranno gestire le tue conversazioni su entrambi gli account dalla stessa app. Sarà anche più facile gestire le notifiche e la condivisione di file.

Non è chiaro se il supporto multi-account di WhatsApp si estenderà anche ai dispositivi compagni o meno. Per ora, è probabile che la novità di WhatsApp appaia prima sul canale beta prima di essere rilasciato al pubblico.

Telegram fornisce già un supporto simile multi-account nella sua app, quindi WhatsApp si troverebbe solo a recuperare il passo della sua concorrenza. Tuttavia, la piattaforma di proprietà di Meta sta lavorando per ridurre significativamente il divario con i suoi principali concorrenti di recente, introducendo funzionalità come i Canali, la modifica dei messaggi, la protezione delle chat e altro ancora.