Martina Pedretti | 31 Maggio 2023

WhatsApp pensa alla condivisione dello schermo durante le videochiamate

Chi usa WhatsApp per le videochiamate non si sarebbe forse mai potuto immaginare che in futuro l’app avrebbe permesso di utilizzare una funzione che per la condivisione dello schermo con altri. Invece sta per succedere.

Una funzionalità simile esiste già su app desktop come Skype, Microsoft Teams e Zoom, ma ora sta arrivando anche su WhatsApp. Infatti Meta ha iniziato a distribuire la condivisione dello schermo ad alcuni utenti della versione beta.

Come rivelato da WABetaInfo, WhatsApp infatti sta ora implementando la funzione che consente di condividere lo schermo durante una videochiamata. Ma come funziona? Lo strumento sarà accessibile attraverso un popup che chiede di consentire all’app di iniziare a registrare o trasmettere, per poter condividere lo schermo.

La condivisione lo schermo significherà che WhatsApp avrà accesso a tutto ciò che è visibile sullo schermo. Infatti si legge:

“WhatsApp avrà accesso a tutte le informazioni visibili sullo schermo o riprodotte dal tuo dispositivo durante la registrazione o la trasmissione. Ciò include informazioni come password, dettagli di pagamento, foto, messaggi e audio che riproduci“.

Come si vede dallo screen, la novità sarà accessibile durante le videochiamate, cliccando in basso, sull’icona dedicata.

La funzione è in fase di implementazione su WhatsApp per Android versione beta 2.23.11.19. Abbiamo visto l’app ottenere numerose funzionalità negli ultimi due mesi, dalla possibilità di modificare i messaggi, al supporto multi-telefono, ma non sappiamo quando arriverà la condivisione dello schermo.