Martina Pedretti | 25 Marzo 2024

WhatsApp permetterà di porre domande a Meta AI direttamente dalla ricerca

L’intelligenza artificiale si prende sempre più spazio nel mondo. Ora anche Meta incorporato l’AI nelle sue piattaforme. Chi vive negli USA può già provarla su WhatsApp, Messenger e Instagram. Prossimamente per farlo però basterà digitare una domanda direttamente nella barra di ricerca delle app.

Per interagire con Meta AI, per ora è possibile inviare un nuovo messaggio e scegliere “Crea una chat AI” su una qualsiasi delle piattaforme Meta. In futuro, Meta però potrebbe consentire di inserire le proprie domande direttamente nella barra di ricerca.

Secondo WABetaInfo , Meta sta sviluppando una nuova funzionalità che consente di porre domande a Meta AI direttamente dalla barra di ricerca di WhatsApp. Ciò significa che non sarà più necessario avviare manualmente una chat con Meta AI, rendendo più semplice per gli utenti interagire con il sistema di intelligenza artificiale.

Sull’app è in arrivo un nuovo messaggio sotto la barra di ricerca, che invita gli utenti a “Chiedere a Meta AI” qualsiasi cosa. Digitando semplicemente le proprie domande o comandi nella barra di ricerca, sarà semplice chattare con Meta AI senza dover cercare la sua chat.

La possibilità di porre domande a Meta AI direttamente nella barra di ricerca è ancora in fase di sviluppo e non sarà disponibile per i beta tester fino a un futuro aggiornamento dell’app.

In Italia l’intelligenza artificiale di Meta non è ancora disponibile su WhatsApp, quindi aspettiamo che la funzione di intelligenza artificiale arrivi nella tua interezza anche nel nostro paese.

Meta immagina la sua AI come un assistente versatile per organizzare un viaggio con gli amici o trovare risposte a domande che normalmente si farebbero a un motore di ricerca. A questo proposito, sta collaborando con Bing per offrire risultati web aggiornati in tempo reale. Questo darebbe all’l’intelligenza artificiale di Meta un vantaggio rispetto a molti altri chatbot gratuiti che non dispongono delle informazioni più recenti.