Su WhatsApp si potranno creare e condividere pacchetti di adesivi

Martina Pedretti | 28 Ottobre 2024

WhatsApp presto consentirà di creare e condividere pacchetti di adesivi personalizzati

WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di creare e condividere pacchetti di adesivi personalizzati direttamente all’interno dell’app, rendendo la gestione degli adesivi più semplice e intuitiva.

Questa funzione, introdotta con l’aggiornamento beta versione 2.24.22.13 per Android, è disponibile tramite il Google Play Beta Program e promette di arricchire ulteriormente l’esperienza di chat per milioni di utenti.

Attualmente, gli adesivi sono un modo popolare per esprimere emozioni e personalizzare i messaggi su WhatsApp, ma gestirli può risultare complicato, soprattutto per chi ne ha accumulati molti. Con la nuova opzione di pacchetti personalizzati, gli utenti potranno organizzare i propri adesivi in gruppi specifici, semplificando l’accesso e la gestione senza doversi perdere tra i tanti che già si hanno.

Creare un pacchetto sarà semplice e intuitivo: si potranno selezionare adesivi da unire in un gruppo e dare un nome alla cartella. Una volta creato, il pacchetto potrà essere condiviso nelle chat con amici e gruppi, che potranno a loro volta importarlo nelle loro collezioni con pochi tocchi. Questo evita il salvataggio di adesivi singolarmente, facilitando una condivisione più rapida e completa.

WhatsApp ha introdotto di recente una funzione che consente di gestire più adesivi contemporaneamente, permettendo agli utenti di eliminare o spostare adesivi preferiti in modo efficiente.

La funzione è ancora in fase di sviluppo e potrebbe essere migliorata prima del rilascio ufficiale. Tuttavia, l’opportunità di personalizzare e condividere pacchetti di adesivi suggerisce che WhatsApp sta rispondendo alla crescente domanda di personalizzazione all’interno delle app di messaggistica.

Per ora, la funzionalità è disponibile solo per alcuni beta tester, ma si prevede che sarà rilasciata a tutti in uno dei prossimi aggiornamenti. Vi aggiorneremo con tutte le novità.