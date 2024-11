News

Martina Pedretti | 28 Ottobre 2024

WhatsApp

WhatsApp introduce i promemoria: una nuova funzionalità che invia notifiche per non perdere per gli aggiornamenti di stato dei contatti.

WhatsApp introduce i promemoria per non perdere aggiornamenti di stato importanti

WhatsApp ha recentemente lanciato una nuova funzione di notifica in beta per Android chiamata Promemoria per gli aggiornamenti di stato, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a non perdere mai novità importanti dai loro contatti.

Il sistema di notifica promemoria aiuta gli utenti a seguire i contenuti pubblicati, come gli aggiornamenti di stato, dai propri contatti, specialmente quelli più stretti o preferiti, che magari non riescono a visualizzare regolarmente.

Con i Promemoria attivi, gli utenti WhatsApp riceveranno notifiche specifiche ogni volta che ci sono nuovi aggiornamenti di stato da parte dei contatti con cui interagiscono di frequente. Questo è particolarmente utile per chi ha una lunga lista di contatti e vuole essere sicuro di non perdere post che scompaiono automaticamente dopo 24 ore.

Per garantire la discrezione e flessibilità della funzione, WhatsApp mantiene disattivati i Promemoria per impostazione predefinita: gli utenti possono decidere se e quando attivare la funzione dalle impostazioni di notifica dell’app. La funzione non offre la possibilità di regolare manualmente la frequenza delle notifiche; infatti, WhatsApp ottimizza automaticamente il servizio concentrandosi sui contatti di maggiore interazione per inviare aggiornamenti rilevanti.

Per attivare i Promemoria, basta accedere alle impostazioni di notifica di WhatsApp e selezionare l’opzione Promemoria per aggiornamenti di stato, attivandola per ricevere le notifiche.

Questa nuova funzionalità è inclusa nell’aggiornamento beta 2.24.22.21, ora disponibile tramite il Google Play Beta Program.

Attualmente, questa funzione è riservata ad alcuni utenti beta tester, ma è prevista una diffusione graduale nei prossimi giorni, e non si esclude un possibile lancio globale in un prossimo futuro.