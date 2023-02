News

Martina Pedretti | 13 Febbraio 2023

WhatsApp

Presto su WhatsApp arriverà la funzione per inviare immagini in alta qualità, senza compressione: ecco la novità

Anche WhatsApp permetterà di inviare immagini in HD

Dopo anni di attesa, finalmente anche su WhatsApp si potranno presto inviare immagini in alta qualità, senza compressione. La funzione già presente su app rivali è quindi in arrivo anche sullo strumento di messaggistica di Meta.

Presto nelle chat si potranno condividere immagini in alta risoluzione. Per ora infatti WhatsApp applica sempre una compressione alla foto inviata, che riduce la risoluzione generale. Infatti spesso per inviare file in HD si fa uso di altre app di messaggistica, come semplicemente Telegram.

Ora WhatsApp sta per inserire una funzione che promette di mantenere la risoluzione originale delle immagini condivise, attualmente solo su app Android. per la versione desktop.

Lo screenshot fornito da WABetaInfo rivela che per inviare immagini in alta qualità su WhatsApp basterà cliccare sull’icona della fotografia nella barra superiore della schermata di condivisione. Qui gli utenti potranno inviare un file in HD o compresso.

La novità è ancora in fase di sviluppo, e non sappiamo quando arriverà su WhatsApp e se anche gli utenti iOS potranno goderne.