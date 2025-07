Su WhatsApp si potranno presto scannerizzare i documenti

News

Martina Pedretti | 30 Giugno 2025

WhatsApp

WhatsApp introduce la scansione dei documenti: ecco come funziona la nuova funzione in arrivo

WhatsApp continua ad arricchire la sua piattaforma con strumenti sempre più utili, e l’ultima novità riguarda la possibilità di scansionare documenti direttamente con la fotocamera. Introdotta con l’aggiornamento beta 2.25.19.21 per Android, questa funzionalità è in fase di test tra alcuni utenti selezionati, e promette di semplificare notevolmente la condivisione di documenti fisici, senza dover ricorrere ad app di terze parti.

Come funziona la scansione dei documenti su WhatsApp

All’interno dell’interfaccia per la condivisione dei documenti, comparirà una nuova opzione: “Scansiona documento”. Toccandola, si aprirà la fotocamera del dispositivo in modalità scansione, pronta a rilevare e acquisire documenti cartacei. Sarà possibile scegliere tra:

Scatto manuale , per chi desidera un controllo preciso sul momento dello scatto.

, per chi desidera un controllo preciso sul momento dello scatto. Modalità automatica, che rileva in autonomia i bordi del documento e lo scansiona automaticamente.

Una volta scattata la foto, WhatsApp convertirà immediatamente l'immagine in un file PDF, pronto per essere inviato in chat individuali o di gruppo. Il file verrà generato localmente e sarà protetto con crittografia end-to-end, per garantire la massima sicurezza e privacy dell'utente.

A cosa serve questa funzione?

La possibilità di scansionare e condividere documenti in mobilità, senza installare app aggiuntive, è particolarmente utile per studenti, professionisti, o chiunque abbia bisogno di inviare rapidamente documenti ufficiali, ricevute, o moduli compilati.

Grazie al supporto delle API native di Android, il processo è fluido, veloce e completamente integrato nell’app. Gli utenti possono così evitare i passaggi aggiuntivi tipici di soluzioni esterne (come scanner o PDF converter), risparmiando tempo e semplificando il lavoro.

Quando sarà disponibile per tutti?

Attualmente, la funzione è accessibile solo a un numero limitato di beta tester, ma WhatsApp prevede un’espansione graduale nelle prossime settimane. È probabile che, dopo questa fase di test, la funzionalità venga inclusa negli aggiornamenti ufficiali per tutti gli utenti Android.

Restate aggiornati: la scansione integrata dei documenti sarà una delle aggiunte più pratiche e richieste mai introdotte sulla piattaforma.