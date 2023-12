News

Martina Pedretti | 27 Dicembre 2023

WhatsApp

WhatsApp Web migliora il suo tema scuro e apre agli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta lavorando all’introduzione di un nuovo colore per il tema scuro della sua versione web insieme a una nuova barra laterale ottimizzata. Inoltre la condivisione degli aggiornamenti di stato è in arrivo anche da desktop, senza dover passare dall’app.

Come riporta WABetaInfo, la nuova barra è progettata per migliorare l’estetica e ridurre l’affaticamento degli occhi in ambienti con scarsa illuminazione. L’interfaccia è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un aggiornamento futuro. Con questo miglioramento, WhatsApp mirava a portare un look più moderno per la versione Web, fornendo agli utenti un’esperienza di messaggistica migliorata.

La barra laterale è ancora in fase di sviluppo, ma sappiamo anche che WhatsApp sta lavorando attivamente per introdurre un nuovo colore di sfondo studiato appositamente per il tema scuro. Questa novità è destinata a innalzare ulteriormente l’estetica del client web, fornendo agli utenti un’interfaccia visivamente più gradevole.

WhatsApp ha quindi in programma di introdurre una nuova combinazione di colori per il tema scuro, che sarà disponibile in un futuro aggiornamento per alcuni beta tester. Particolarmente vantaggioso in ambienti con scarsa illuminazione, il passaggio dal colore #111b20 a #12181c introdurrà un cambiamento sottile ma di grande impatto.

L’introduzione di una nuova combinazione di colori per il tema scuro non solo migliora la componente visiva, ma soddisfa anche il crescente desiderio degli utenti di un’esperienza ridisegnata.

WhatsApp Web aggiorna anche la condivisione degli aggiornamenti di stato. Infatti nell’attuale programma beta gli utenti possono pubblicare immagini, video e altro senza dover usare l’app installata sul proprio smartphone.

La nuova interfaccia per il tema scuro e gli aggiornamenti di stato da web sono in fase di sviluppo e saranno disponibile in un futuro aggiornamento. Come sempre, vi aggiorneremo quando avremo nuovi dettagli da condividere.